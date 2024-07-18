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科博館火鶴花展打造生日趴 歡慶植物園25週年

中央社／ 台中18日電

國立自然科學博物館即日起推出「掌心上的祝福—火鶴花展」，適逢植物園開園25週年，展覽以「生日派對」為主題，運用26種花色、300盆火鶴盆花搭配觀葉植物，打造慶生場景。

自然科學博物館今天發布新聞稿，即日起至9月1日推出「掌心上的祝福—火鶴花展」，今年是植物園開園25週年，7月還有一系列園慶活動，手作體驗、葉片拓印、戶外市集、植物尋寶活動等。

自然科學博物館館長焦傳金表示，植物園1999年7月23日正式對外開放，25年來在館方努力經營下，園區呈現一片生機盎然景象，戶外園區能看到台灣低海拔的原生植物，熱帶雨林溫室是台中市重要地標，植物園特展室不定期推出各式主題展覽。

慶祝開園25週年規劃「掌心上的祝福—火鶴花展」，火鶴花的苞片形如掌心，中央豎起圓柱狀的肉穗花序像極了蠟燭，花語為「熱情、關懷及祝福」，台語發音跟「乎好」諧音，代表凡事皆能順利美好，也蘊含對植物園未來的期許。

植物園研究人員陳盈君分享，火鶴花是花燭屬常綠植物，原產於近熱帶地區，當植株長到一定程度大小時，每片葉腋可抽出一支花莖；它在原生地常附生於巨大樹幹上，具有氣生根。

此次展覽攜手埔里3大盆花業者以「生日派對」為主題，運用粉、紫、橘等26種花色，300盆火鶴盆花，搭配150盆觀葉植物及彩葉芋，打造繽紛絢麗的慶生場景。

現場展出農業部農業試驗所及高雄區農業改良場育成的火鶴新品種，包括標準型紅色綠肩盆花品種「台農 9號-小仙子」；鬱金香花型的「高雄3號-紅鈴」切花火鶴、具特殊濃黃粉色的「高雄6號-蒙娜麗莎」切花火鶴等，可看到台灣學研單位的火鶴花育種成果。

國立自然科學博物館 火鶴花

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