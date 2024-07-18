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國家警報響！10縣市大雨特報 大雷雨狂炸5縣市

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署今下午針對10縣市發布大雨特報，且持續對南投縣、嘉義市、高雄市、嘉義縣、台南市等5縣市發布大雷雨訊息。聯合報系資料照片
中央氣象署今下午針對10縣市發布大雨特報，且持續對南投縣、嘉義市、高雄市、嘉義縣、台南市等5縣市發布大雷雨訊息。聯合報系資料照片

午後對流旺盛，中央氣象署今下午5時40分針對10縣市發布大雨特報，且持續對南投縣、嘉義市、高雄市、嘉義縣、台南市等5縣市發布大雷雨訊息，其中針對台南市後堀溪千層岩瀑布發布山區暴雨災防告警。

氣象署下午5時33分針對南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間6時30分；下午5時46分再度對嘉義市、高雄市、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間6時45分。氣象署提醒需慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

同時，氣象署也對台南市後堀溪千層岩瀑布發布山區暴雨災防告警，持續時間至晚間7時46分；氣象署表示，該區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署下午5時40分再擴大對10縣市發布大雨特報，警戒區包含新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南投、嘉義以南地區及新竹至台中、雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象署對南投縣、嘉義市、高雄市、嘉義縣、台南市等5縣市發布大雷雨訊息。圖／氣象署
氣象署對南投縣、嘉義市、高雄市、嘉義縣、台南市等5縣市發布大雷雨訊息。圖／氣象署

大雨特報 大雷雨 氣象署

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