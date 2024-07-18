台製音樂劇產業化 美英日韓專家齊聚台中

以音樂劇的創新與未來為主題，台中歌劇院將舉辦音樂劇產業國際論壇，邀請紐約、倫敦、首爾及東京不同領域的專家齊聚台中，與台灣產業界交流，期待持續打造台製音樂劇之路。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗向中央社記者表示，近年台灣原創及版權音樂劇可說是「氣勢昂揚」，不但題材多樣、製作精緻，也越來越多長銷式定目劇，可以看出台灣音樂劇發展正逐步穩健地邁向「產業化」。

邱瑗表示，今年論壇將以健全產業生態各環節為主題，廣邀國內外音樂劇產、學界專業工作者，分享音樂劇發展現況與展望。

邱瑗表示，歌劇院有一個音樂劇的羅盤，定位4大方向包括邀演國際節目、孵育原創製作、投資人才育成以及關注國際脈動，這次將透過演講及座談聚焦產業發展、人才培育、售票系統商業模式等，共同探討國內外音樂劇面貌。

根據台中國家歌劇院發布的新聞資料，專題演講重點包括美國獨立製作人丁墾（Ken Dingledine）以外百老匯成功發展的音樂劇為例，為台灣音樂劇生態發展提供借鏡；韓國EMK娛樂事業執行長暨EMK音樂劇公司副總裁金智元（Sophy Ji-won Kim）則分享原創音樂劇作品推向全球市場的經驗。

金智元將與日本PIA研究所董事及總經理笹井裕子（Yuko Sasai）同台，探討日韓兩國售票系統的商業操作模式，以及對兩國音樂劇發展帶來的影響。技術專題演講將由音樂劇「冰雪奇緣」影像設計芬恩．羅斯（Finn Ross），分享音樂劇影像設計日新月異的發展。

這次參與論壇的專家深具實務經驗，其中日本梅花歌劇團藝術總監謝珠榮曾加入寶塚歌劇團，以男役角色活躍於舞台，後赴紐約留學，返日後擔任編舞，並推動日本音樂劇發展。這次謝珠榮將舉辦1場日式音樂劇表演工作坊，透過實際練習，協助台灣表演工作者快速培養演出默契與舞台自信。

台中國家歌劇院「2024音樂劇產業國際論壇」將於8月10日及11日舉行，免費報名參加。