周末不排除2颱生成 逢年度大潮沿海防淹水

氣象署今天表示，菲律賓東、西方海面各有一個熱帶系統醞釀，皆有在週末增強成颱風的機會，東方的熱帶系統預估23、24日最接近台灣，全台有雨，且適逢年度大潮，沿海慎防淹水。

中央氣象署預報員李孟軒告訴中央社記者，目前在菲律賓東、西方海面各有一個熱帶系統在醞釀，西方的已有明顯雲系，但發展環境條件較差，預估有機會增強為熱帶性低氣壓，但成颱機率較低；東方的雖還未有明顯組織，但未來環境適合發展，成颱機會相對較高。

李孟軒指出，由於不同模式中預測的熱帶系統強度不同，不能排除同時2個颱風在週末生成的機會，但不確定性仍大，需要再觀察。

李孟軒說，就目前的預報資料，菲律賓西方海面的熱帶系統將往中南半島移動，對台灣沒有直接影響；東方的熱帶系統則會先朝琉球群島移動，是否會接近台灣、甚至發布海上颱風警報，仍有不確定性。

氣溫方面，根據氣象署網站，今天最高溫為新北市三峽區攝氏38.7度。李孟軒表示，本週台灣仍受到太平洋高壓影響、偏東南風，除了日照強烈外，西半部地區容易有東南風過山沉降影響，高溫範圍較廣；預估21日之前會持續高溫炎熱的天氣。

氣象署也發布高溫資訊，明天除了基隆、新竹市、澎湖及馬祖外，各地都要留意36度以上高溫，其中新北市、台南市、屏東縣有38度以上高溫發生的機會。

李孟軒指出，預估22日之後太平洋高壓北抬，台灣南方的大低壓帶會北移、影響台灣，各地天氣不穩定，為多雲、午後有局部短暫雨的天氣，南部及東半部地區有不定時的局部短暫陣雨，也會因雲多、降雨，各地高溫略降。

李孟軒提到，目前預報23、24日會是熱帶性低氣壓或颱風最接近台灣的時候，受其外圍環流影響，南部、東半部地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地午後也仍有雷陣雨；25日熱帶系統漸遠，西半部及其他山區有短暫陣雨或雷雨。

李孟軒提醒，22日起基隆北海岸、東半部地區及恆春半島沿海有長浪、25日起西南部沿海及馬祖有長浪發生的機率；此外，20日至24日適逢年度大潮，若有熱帶系統接近，可能會使得西半部淹水潛勢提高，需注意防範。