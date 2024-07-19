政院拋生育利多 將增200幼兒專班

不只發育兒津貼，後年還要增加200個2歲幼兒專班！行政院長卓榮泰指出，「0到6歲國家一起養2.0」預計至2026年，還能增設200班2歲專班。他強調，少子女化是國安問題，涉及層面多元，將持續盤點、滾動檢討，打造更友善育兒環境，讓年輕一代願婚、敢生、樂養。但國民黨指出、目前我國保母量嚴重不足，希望卓院長及早規劃以免跳票。

準公幼補助1.3萬

卓榮泰進一步表示，為順利銜接2歲幼兒就學需求，教育部2017年至2024年已經累計增設1,078班2歲專班，2歲幼兒入園率由2017年約15%成長至53%，預計今年至2026年會再增設200班；行政院也將針對公共化不足的地區，持續協助地方政府擴大服務量能。

教育部18日赴行政院會報告「0到6歲國家一起養」4大成果，包括0至6歲的平價名額約60.4萬個，其中公共化名額計28.1萬名，準公共名額計32.3萬名，較2016年增加超過41.6萬個平價名額。另自今年1月起，0到2歲幼兒的公共化及準公共托育補助再加碼，已分別提高至7千元及1萬3千元，截至6月計有約6萬名兒童受益。

試辦彈性育嬰

第二，支持公立幼兒園辦理平日延長照顧及寒、暑假加托服務，今年暑假有超過9成開辦，家長每月繳2千元。

第三，調整幼兒園師生比「1：12」為幼教40餘年來的重大突破，公共化幼兒園於去年8月起，以3年為期程漸進實施，約7成公共化幼兒園已達成，減輕教保人員帶班壓力及提升教保品質；私幼則尊重園方意願，以鼓勵方式取代強制。

第四，試辦彈性育嬰留職停薪，符應家長需求更能友善育兒。勞動部自今年5月起試辦彈性育嬰留職停薪，勞工可以「單日」、「5日」或「7日」為單位申請育嬰假、申請次數為3次，共89家事業單位參加，勞動部也會透由試辦情形持續蒐集問題，作為政策推動參考。

保母數量不足

針對「0-6歲國家養2.0」，國民黨市議員陳偉杰曾指出，賴清德曾承諾全民要提升0到3歲家外送托率達到OECD國家水準的36%（台灣目前24%），加上提高托育及教保員薪資，並調降師生比。但根據社家署最新統計台灣 0-2 歲最新的家外送托率數據，為2022年的19.35%，距離賴清德的目標還有16.65%的缺口要補上。

陳偉杰表示，假設居家保母與托嬰中心各承擔一半的收托量能，至少還需要8584名居家保母，請問何時能作到？希望賴清德政府能及早規劃，不要讓政見跳票。

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