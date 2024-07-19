快訊

全台最後一家HTC專賣店關了！網驚竟然在台南 全歪樓問這1事

智利北部發生規模7.3強震！ 尚未發布海嘯警報

「臥虎藏龍」鄭佩佩驚傳離世 武俠影后享壽78歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政院拋生育利多 將增200幼兒專班

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院長卓榮泰宣布，到後年還要增加2百個2歲幼兒專班，讓家長可以兼顧育兒與工作，減緩少子女化。（中央社）
行政院長卓榮泰宣布，到後年還要增加2百個2歲幼兒專班，讓家長可以兼顧育兒與工作，減緩少子女化。（中央社）

不只發育兒津貼，後年還要增加200個2歲幼兒專班！行政院長卓榮泰指出，「0到6歲國家一起養2.0」預計至2026年，還能增設200班2歲專班。他強調，少子女化是國安問題，涉及層面多元，將持續盤點、滾動檢討，打造更友善育兒環境，讓年輕一代願婚、敢生、樂養。但國民黨指出、目前我國保母量嚴重不足，希望卓院長及早規劃以免跳票。

準公幼補助1.3萬

卓榮泰進一步表示，為順利銜接2歲幼兒就學需求，教育部2017年至2024年已經累計增設1,078班2歲專班，2歲幼兒入園率由2017年約15%成長至53%，預計今年至2026年會再增設200班；行政院也將針對公共化不足的地區，持續協助地方政府擴大服務量能。

教育部18日赴行政院會報告「0到6歲國家一起養」4大成果，包括0至6歲的平價名額約60.4萬個，其中公共化名額計28.1萬名，準公共名額計32.3萬名，較2016年增加超過41.6萬個平價名額。另自今年1月起，0到2歲幼兒的公共化及準公共托育補助再加碼，已分別提高至7千元及1萬3千元，截至6月計有約6萬名兒童受益。

試辦彈性育嬰

第二，支持公立幼兒園辦理平日延長照顧及寒、暑假加托服務，今年暑假有超過9成開辦，家長每月繳2千元。

第三，調整幼兒園師生比「1：12」為幼教40餘年來的重大突破，公共化幼兒園於去年8月起，以3年為期程漸進實施，約7成公共化幼兒園已達成，減輕教保人員帶班壓力及提升教保品質；私幼則尊重園方意願，以鼓勵方式取代強制。

第四，試辦彈性育嬰留職停薪，符應家長需求更能友善育兒。勞動部自今年5月起試辦彈性育嬰留職停薪，勞工可以「單日」、「5日」或「7日」為單位申請育嬰假、申請次數為3次，共89家事業單位參加，勞動部也會透由試辦情形持續蒐集問題，作為政策推動參考。

保母數量不足

針對「0-6歲國家養2.0」，國民黨市議員陳偉杰曾指出，賴清德曾承諾全民要提升0到3歲家外送托率達到OECD國家水準的36%（台灣目前24%），加上提高托育及教保員薪資，並調降師生比。但根據社家署最新統計台灣 0-2 歲最新的家外送托率數據，為2022年的19.35%，距離賴清德的目標還有16.65%的缺口要補上。

陳偉杰表示，假設居家保母與托嬰中心各承擔一半的收托量能，至少還需要8584名居家保母，請問何時能作到？希望賴清德政府能及早規劃，不要讓政見跳票。

【更多精采內容，詳見

保母 幼兒園 育兒津貼

延伸閱讀

台灣文化前進巴黎奧運 卓榮泰到場加油打氣

再拋生育利多 卓榮泰：2歲專班後年增200班

經發會設立3目標 兆元投資、亞洲資產管理中心、20萬AI人才

男子燒毀賴清德、綠立委競選旗幟…候選人開告 法官判罰1萬

相關新聞

高雄寶山茶農養的野生蜜屢次被偷 小偷現身大家驚呆了

高雄寶山茶農在茶園內放置蜂箱培育野生蜂蜜，接連兩天遭「人」撬開偷蜜，直至家中監視器拍下一隻台灣黑熊覓食身影才真相大白，原...

下周將有颱風？ 專家指它「可能較接近台灣」北部、東半部降雨機會增

下周是否有颱風影響台灣天氣？天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，熱帶擾動在周末期間會持續發展，預估在菲律賓東、西兩側海...

萬安演習台鐵正常行駛 因演習退改票免收手續費

配合萬安47號演習，台鐵公司表示各級列車正常行駛，但已購票之旅客，因演習而延誤，可改換其他班次或辦理退票，免扣手續費。

颱風會來嗎？ 賈新興：熱低將生成 關注發展趨勢和路徑

颱風要來了嗎？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，先關心熱帶性低氣壓的生成，之後再來觀察其路徑和發展趨...

颱風生成「機會不低」 專家：下周二至周三離台灣最近

下周有沒有颱風？天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前來看機會不低。季風低壓槽夠長，因此南...

持續炎熱 下周颱風影響台灣？ 吳德榮曝歐美模式最新模擬

天氣高溫炎熱，昨天各地區最高氣溫約37至39度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。