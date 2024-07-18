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文化奧運劇目搶先看 卓榮泰期待世界看見台灣

中央社／ 台北18日電
為迎接2024巴黎奧運與文化奧運，台灣多組劇團跨劇種打造戲曲新編劇碼「在恁佮意」，18日搶先在台彩排開箱，行政院長卓榮泰也到場打氣。中央社
為迎接2024巴黎奧運與文化奧運，台灣多組劇團跨劇種打造戲曲新編劇碼「在恁佮意」，18日搶先在台彩排開箱，行政院長卓榮泰也到場打氣。中央社

為迎接巴黎奧運與文化奧運，台灣多組劇團跨劇種合創劇目「在恁佮意」今天搶先在台彩排開箱，行政院長卓榮泰出席打氣，期待台灣多元傳統走出國際。

2024巴黎奧運不僅有運動賽事，也同步舉辦文化奧運。文化部歷經2年多醞釀，將於7月27日至8月10日前往巴黎拉維特園區，帶來57場演出以及近300名藝術家的視覺創作影像。

連續15天的展演，集結24組表演團隊、122名藝術家，將以「自由之聲、島嶼風華、當代新藝、世界共融」4個主題，反映台灣超越性別、族群、語言及傳統的當代人文地景。

行政院長卓榮泰與文化部長李遠也在文化奧運團隊啟程前夕，為團隊加油。卓榮泰表示，代表國家去文化奧運很不簡單，相信一定能讓各國看見台灣與世界共享奧運「平權」、「創新」及「開放」的精神，他也期待文化奧運表演團隊能盡興演出，讓外國人看到台灣最美妙的傳統文化。

這次前往巴黎的「島嶼風華」主題一環「戲曲新編」，由阮劇團、秀琴歌劇團、明華園日字戲劇團、閩南嶼文化、榮興客家採茶劇團、薪傳歌仔戲劇團等團隊共創，帶來4段全新劇作。

阮劇團藝術總監也是戲曲新編導演汪兆謙介紹，今天搶先曝光的「在恁佮意」，就是經典的比武招親戲碼為骨架，試想若相同性別的人在會場意外相愛是什麼情況，同時展現台灣是亞洲第一個同性婚姻合法的國家意涵。

文化部表示，台灣在文化奧運場上除展現戲曲新貌外，還規畫原住民音樂與電子混音、客語與台語、傳統與現代樂器混搭，以及廟埕、雜耍、馬戲、偶戲等各自獻藝的精彩節目。演出場景更別出心裁，運用台灣電光舞台、廟埕光場、辦桌慶典、鬧台等特色。期待讓世界在文化奧運盛會中，看見台灣最多元的文化樣貌。

團隊 巴黎奧運 文化部

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