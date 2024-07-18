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漢光40號演習7月22日至26日登場 部分機場航班異動

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國軍漢光40號演習將於7月22日至26日進行，部分機場航班將有異動。桃園機場示意圖。聯合報系資料照
國軍漢光40號演習將於7月22日至26日進行，部分機場航班將有異動。桃園機場示意圖。聯合報系資料照

國軍漢光40號演習將於7月22日至26日進行，部分機場航班將有異動，交通部民航局提醒旅客，注意機場與航空公司發布的航班異動訊息，確認航班動態，減少等候時間。

此次漢光40號演習，範圍涵蓋桃園國際機場、松山機場、馬祖南竿機場、台東豐年機場、台中機場、澎湖機場與台南機場；相關機場已分別與軍方、航空公司積極協調，降低對旅客的影響。

民航局指出，因演習影響涉及國際線、國內線與離島航班，為了讓演習順利進行，並將對旅客影響降到最低，民航局所屬各航空站，除協調軍方盡量將演習時段與航班起降時段錯開，將實際影響時間降至最低，另也已先協調公司調整航班，以避開演習時段。

民航局表示，航空公司已調整的航班，將以簡訊或於官網揭露相關航班異動訊息，各機場也將透過電子看板、廣播等方式告知旅客，並同時於機場官網提供最新航班資訊供民眾查詢。

民航局已要求各航空站與航管單位，演習期間除配合軍方操演，也應即時掌握航班動態，做好旅客宣導與服務。

此外，航管單位也將同時配合演習對桃園國際機場實施流量管制，航機起飛、落地時間將因此提前或延後，演習結束後空域重新開放的後續時段航班也可能因此而遞延。

民航局呼籲，旅客需密切留意各航空站及航空公司發布的航班異動訊息，並提早因應規畫行程，可於出發前先向航空公司確認航班動態，減少於機場等候的時間。

松山機場 演習 漢光演習 航班

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