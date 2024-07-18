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拜登新冠二度確診！醫：「沒發燒」卻呼吸過快等4症狀 應速就醫

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
拜登參加活動後確診染疫，基層醫療協會秘書長羅源彰提醒，「沒發燒」卻出現心跳過快、呼吸過快、血氧濃度低及噁心感等症狀，應警覺可能是罹患新冠肺炎，需要進一步就醫。路透社
拜登參加活動後確診染疫，基層醫療協會秘書長羅源彰提醒，「沒發燒」卻出現心跳過快、呼吸過快、血氧濃度低及噁心感等症狀，應警覺可能是罹患新冠肺炎，需要進一步就醫。路透社

美國總統拜登確診新冠肺炎，競選團隊表示，他的症狀輕微，正服用抗病毒藥物，基層醫療協會秘書長羅源彰提醒，「沒發燒」卻出現心跳過快、呼吸過快、血氧濃度低及噁心感等症狀，應警覺可能是罹患新冠肺炎，需要進一步就醫。

拜登曾在2022年確診新冠肺炎，當時同樣為輕症，症狀包含咳嗽、高燒、疲倦和流鼻水等，最近一次施打疫苗時間為去年9月，他目前同樣處於輕症狀態，並服用抗病毒藥物倍拉維（Paxlovid）中。

羅源彰說，意識不清、持續嘔吐等症狀，民眾一定會警覺需要就醫，但要特別小心的是「沒發燒」卻出現心跳與呼吸加快等症狀，因新冠肺炎會侵襲肺部，造成血氧濃度下降，建議可透過穿戴式或血氧計測量，當數值低於94%要小心，其餘如每分鐘呼吸次數超過30次、每分鐘心跳速度達到100至120下等，同樣需要留意可能是新冠肺炎所致。

針對新冠疫情患者人數，羅源彰表示，第六波染疫人數明顯比第五波來得多，但嚴重度相對下降，可是很容易被誤認為一般感冒，常常是流感快篩未確診，新冠一篩檢就中，整體患者人數增加約2至3成，但社區內可能還有隱藏個案。

雖然患者人數增加，不過中重症比例卻減少，有很多人曾經確診，體內會有抗體，二次感染後因身體已有保護力，很多年輕人確診症狀感覺是「嚴重一點」的感冒，而會有發燒跟倦怠的狀況，不過，新冠肺炎引起的發燒，和流感不太一樣，前者約發燒至37.8至38.2°C，後者則達到39至40°C。

雖然現在感染新冠肺炎，很多症狀相對過去比較輕微，但羅源彰提醒，民眾仍應注意勤洗手、避開人群，如果到捷運站、電影院、賣場等有冷氣的密閉空間，還是建議配戴口罩。 

新冠肺炎 發燒 確診

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