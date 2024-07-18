「關渡學」熊本落地4 台日星將組西太平洋健康長壽聯盟

在台積電慈善基金會促成下，台北榮總與陽明交大過去數年間持續推動，並在關渡醫院實踐的「健康長壽智慧宜居社區」模式，將於日本熊本落地推動。這是以「關渡學」作為國際連結與合作的開始，今年十一月底，台灣將結合日本與新加坡，發起成立西太平洋健康長壽聯盟，共同推動健康長壽的「TIGER」台灣模式。

關渡醫院院長陳亮恭在關渡以「健康長壽宜居社區」為目標推動「關渡學」，是過去十年北榮與陽明交大針對高齡醫學研究成果的具體實踐，以關渡社區五萬五千人為主體，設立「關渡學苑」與「益智學堂」，結合社區資源，透過整合資通訊科技與人工智慧，讓科技應用融入社區與醫療照護。

「TIGER」指台灣整合高齡照護研究（Taiwan Integrated Geriatric Care Study），為整合疾病管理與失能、失智預防為基礎，證明可改善生活品質、提升健康服務價值，目前由關渡醫院以關渡為場域，藉由強化民眾體力、腦力、營養、社交學習等，與慢病管理及預防保健結合，透過實體活動據點並整合科技平台，進立宜居社區。

「關渡學」過去三年吸引日本國立長壽醫療研究中心、東京大學、新加坡國立大學與美國伊利諾大學來台交流，獲得國際間廣泛重視。台北榮總院長陳威明表示，台灣的亮點不只有ICT產業（資訊及通訊科技），還有醫療軟實力，對於「健康長壽智慧宜居社區」模式推廣到日本，他全力支持，「Just do it」。

台灣團隊從單一照護模式發展走向社區全面導入，加入數位科技，結合企業資源，共同創造社區價值，與大學及企業社會責任緊密結合，發揮學研單位與企業的社會的價值與責任，這套模式吸引許多與台灣一樣面臨高齡挑戰的國家 。

陳亮恭說，台灣與日本、新加坡，共同發起的西太平洋健康長壽聯盟，將把台灣推動健康長壽的TIGER台灣模式，結合國際企業的科技實力，推動社區的具體實踐，讓具有相似人口高齡化趨勢與文化背景的國家，都能將學術研究轉換成為民眾用得到的服務。