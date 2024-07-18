丈夫突中風女兒要求健檢 六旬婦「沒身體不適」右肺惡性腫瘤

彰化縣六旬邱姓婦人身體沒任何不舒服，最近健檢做低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，檢出右肺有一顆小於1公分小結節，切片化驗竟是惡性腫瘤，幸好及早發現，接受內視鏡手術切除後目前健康恢復良好。

衛福部彰化醫院胸腔外科主任林聿騰今指出，近兩年衛福部鼓勵民眾接受低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，不少看似健康、沒身體不適的民眾檢出0.6~0.8公分惡性腫瘤，都慶幸「有檢查有差」，早期發現、早期治療以避免腫瘤長大並擴散。

60歲邱婦的丈夫忽然中風，女兒認為家人應做健檢預防疾病突發，她拗不過女兒要求，就在女兒陪伴下到衛福部彰化醫院檢查，其中一項是低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，發現右肺有一顆0.9公分小結節，在醫師眼裡「惡形惡狀」非善類，進一步化驗確診為俗稱「類癌」的神經內分泌腫瘤。

林聿騰表示，類癌（Carcinoid）是神經內分泌細胞癌變的神經內分泌腫瘤，因病程較其它癌症慢，所以稱為「類癌」，可能原發於腸胃、胰臟、肺等器官，最有名的個案是蘋果創辦人賈伯斯，一般人以為他得到「癌王」胰臟癌，事實上罹患原生於胰臟的神經內分泌腫瘤，56歲病逝。

林聿騰說，邱婦右肺中葉的0.9公分小結節形狀不均勻，經會同放射科醫師及AI協助判讀，都認為惡性機率高，醫療團隊和邱婦商量後決定以內視鏡微創切除，經病理切片顯示為神經內分泌腫瘤，再經正子攝影確認沒擴散，但必須定期追蹤；若一開始當作一個小結節，可能數年之後轉移到其它器官，屆時醫治就很麻煩。

林聿騰又說，歐美統計，神經內分泌瘤發生率在過去30年大增5倍以上，根據美國統計，類癌最常見的位置是肺部，再來是小腸、直腸、胰臟、胃部，台灣好發部位前五名分別為直腸、肺部、胰臟、胃部、大腸；目前不清楚何種原因使基因病變為類癌，發現後還是切除為妥，避免轉移惡化，民眾為健康著想，可諮詢醫師能否每1至兩年進行一次LDCT檢查。