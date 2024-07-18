大雷雨炸2縣市！鄭明典曝1圖颱風走向：已經夠近「可觀察了」

最近的天氣主要受到太平洋高壓影響，因此上午高溫炎熱、降雨會比較偏向午後雷陣雨。中央氣象署今下午發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含嘉義縣、雲林縣，影響時間預計長達1小時，呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河)水暴漲，以及低能見度。

另也針對嘉義縣大埔鄉、嘉義縣番路鄉發布山區暴雨，氣象署表示，已針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）發布災防告警，持續時間至18時46分，由於區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，呼籲民眾留意溪水暴漲並盡速遠離，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

前中央氣象局長鄭明典稍早也在臉書po圖表示，這是氣象署自己的模式，這個模式有一定的可參考性，這是預報4天後的可能情況，已經夠近，可以開始觀察了。

中央氣象署預報員李孟軒表示，目前比較有系統的是菲律賓上空的低壓，這個低壓未來有發展機會，走向大致上往海南島方向移動，目前來看對台灣沒有直接影響。

另一個是菲律賓東方海面的低壓系統，目前還在整合中，雲系消消長長，還沒有一個主要的中心出現，預估周末有機會發展成熱帶性低氣壓或颱風。