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「科學麵+這一小鍋 濃奶起司鍋」神級美味！老饕曝隱藏版吃法：鹹甜通殺秒嗑光

文／ 黎允之

超人氣火鍋品牌「這一小鍋」推出全新湯底「濃奶起司鍋」，以起司塊造型呈現的湯底視覺，效果十足，IG拍照打卡讓人忍不住刷一排讚，起司融入香醇湯頭更是超級誘人，鮮甜蛤蜊將奶香堆疊至另一個層次，濃郁而不膩，光是聞到香氣就口水滿地了！無論涮肉、煮蔬菜，都能迸發新味蕾，加入科學麵吸附濃濃湯汁，更是讓人一吃上癮！大人小孩都「額樂」。

圖／江建泰攝影
圖／江建泰攝影

有老饕更發現，去吃「這一小鍋」時，光搭配科學麵就可以做出超多變化，意想不到的組合神美味，還能在聚餐時炒熱氣氛、增加話題，一起來看看：

1.放進火鍋煮
無論是濃郁的濃奶起司鍋，還是口感豐富的麻辣鍋，搭配科學麵都是滿分的標準版吃法，網友狂讚吸滿湯汁的麵條，香氣十足又涮嘴！建議多人分食一起吃，不然一不小心就會默默地嗑掉三碗！

圖／江建泰攝影
圖／江建泰攝影

2.拌入辣滷鴨血豆腐來吃
鴨血豆腐可說是火鍋的最佳搭檔，先把科學麵放進濃奶起司鍋煮熟，再撈起來拌入辣滷鴨血豆腐中，香濃起司結合麻辣燙風味，加上滑順麵條，爽度爆表！網友紛紛表示：「這是吃麻辣燙的最高境界」、「兩種風味全融入麵條中，吃完好滿足」、「令人意外的驚喜！奶香麻辣交織，口感衝突得很美味」、「我要怒衝這一小鍋了！！！就算剛吃完晚餐我也要去吃！」

圖／江建泰攝影
圖／江建泰攝影

3.超狂隱藏版吃法
內行人更曝「邪惡吃法」：科學麵除了放進鍋裡煮，袋裝中剩下的小麵條也不要捨棄，撒在「這一小鍋」招牌古早味麵茶霜淇淋上，或是將麵條撕成一小塊變身小湯匙，來挖個冰淇淋吃，味道完美升級，口感豐富又好玩。麵茶口味的冰淇淋，搭配爽脆療癒的科學麵，有發現新世界的感覺！讓老饕大呼：「這不推不行，科學麵跟麵茶冰淇淋真是註定在一起的！」

圖／江建泰攝影
圖／江建泰攝影

個人鍋物品牌「這一小鍋」一直專注於湯頭研發，堅持每日熬煮大骨蔬果高湯，搭配秘製湯底配方，獨門湯頭吸客無數，在食材方面也精挑細選、用料絕不妥協，之所以指定使用科學麵，是因為科學麵除了是熱銷超過40年的「乾吃麵」國民口袋零食，更於2004年推出適合火鍋、滷味使用的煮麵用科學麵，煮起來軟硬適中，能充分吸附湯頭精華，完美展現濃郁奶香多層次風味，一般的麵條吃不到如此極致的風味！

圖／江建泰攝影
圖／江建泰攝影

作為連鎖餐飲集團，「這一小鍋」十分講究食品安全，而科學麵從原料到製程，皆經由統一集團斥資10億元打造的國家級「食品安全檢驗中心」嚴格把關，品質經得起檢驗，因此雖然科學麵比其他火鍋品牌使用的麵體檔次與成本更高，但「這一小鍋」仍堅持把最安心的產品送到客人餐桌上，認為「品牌永續經營，就是要對顧客用心負責。」透過經典不敗的科學麵，從細節體現匠心，搭配引以為傲的獨門湯頭，簡單涮煮，即是美味！

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