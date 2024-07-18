台灣「漁電共生」遮蔽率近100%？查核中心：錯誤訊息

近日網傳中國漁電共生遮蔽率不能超過40%，但台灣快100%，且不用養殖，但經事實查核中心查證為錯誤訊息，台灣漁電共生須有養殖事實，業者若只發電不養殖，經查獲可撤照。

近期網路流傳一張圖卡比較中國與台灣光電案場，聲稱中國「漁光互補」的遮蔽率不能超過40%，而台灣「漁電共生」的遮蔽率快100%，也有傳言指出台灣案場遮蔽率可達90%，且不須養殖。但經查核中心查證，傳言稱中國遮蔽率40%以下、台灣快100%，都是錯誤訊息。

傳言中提及的中國「漁光互補」，以及台灣「漁電共生」，均指在水域鋪設光電板，同時進行養殖的型態。經查發現中國漁電共生並無遮蔽率的規定，且案場有多種型態，實務上也有遮蔽率超過40%的案例。

另外依照台灣法規，「遮蔽率」是指光電等綠能設施占案場總面積的比例，台灣規定光電板遮蔽率上限40%，且台灣漁電共生須有養殖事實，業者若只發電不養殖，經查獲可撤照。

農業部水產試驗所副研究員吳育甄受訪表示，她曾於2017年赴中國浙江考察太陽光電與養殖整合情況，據她了解，中國相關法規並無遮蔽率規定，也無遮蔽率的觀念。

且中國官方僅規定發展光電不能影響糧食供給，但沒有限制光電設施需占養殖面積多少。當時以中國官方數據計算，有些案場遮蔽率60%以上，有些則是40%左右。

台灣部分，農業部漁業署表示，依據「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」第7條規定，光電設施不能超過土地總面積40%，但沒有針對單一養殖池的遮蔽率規定或限制。

漁業署也解釋，光電板的鋪排方式，會因養殖魚種、漁民操作手法等原因而有不同，由漁民與光電業者討論案場建置。

經查證，台南七股案場光電覆蓋率為33%，而台灣法規上限是40%，且須有養殖事實，若被查獲只發電不養殖，會被撤銷發電執照。