捐舊衣也能助老 整理師分享斷捨離「5不留」、不NG原則

堆置舊衣也能助老，但NG衣物卻會造成困擾。整理師表示，斷捨離舊衣物有「5不留」，要掌握「物品是對生活有所加分」原則；捐出前則要掌握看、聞、摸3個不NG原則。

隨快時尚發展，民眾可快速買到便宜且時尚的衣物，但舊衣常堆積在衣櫃中，也間接造成環境的負擔。透過二手衣回收、再製，有機會再次利用，甚至支持助老善事。

弘道老人福利基金會自今天起至8月16日止募集二手上衣、外套、精品包、鞋類及童裝，並規劃10月起辦理二手精品義賣會，透過衣物循環再利用，為年底獨居弱勢長輩關懷計畫籌措所需。

知名youtuber「這群整理師」永馨老師今天現身募集起跑記者會，說明衣物斷捨離的「5不留、1原則」。若尺寸不合、舒適度不夠、穿起來不好看、不符合現今生活型態，或會想起不好回憶，都可以捨棄；最重要的原則是，「物品是對生活有所加分，不會影響空間、不用花多餘時間管理，才留下」。

她也現場教民眾如何注意3大原則，捐出「不NG」二手衣：第1是看一看，確認衣物上是否有黃斑、污漬或退色。第2是摸一摸，確認衣服是否有起毛球或變形，冬天毛衣尤其需要注意。第3是聞一聞，台灣天氣潮濕，衣物容易沾染衣櫃中樟腦味或潮濕味，因此建議先清洗乾淨，無異味後再捐出。

弘道老人福利基金會今年並開啟「牛仔服飾再造計劃」，由企業志工將二手牛仔服飾拆解成布料，再由大葉大學永續時尚社學生重新設計、製作成為流行配件和隨身小包。並繡上義賣會大使邱凱偉（Darren）的獨家設計圖，成為永續又帶有時尚俏皮的聯名設計商品。

辦理「打『包』愛心『衣』起助老 二手精品義賣會」第10年，弘道老人福利基金會台北服務處指出，每年總能收到1000、2000件熱心民眾捐贈的衣物，但總會篩選出近5成破損、泛黃等不適合再次使用的二手衣，甚至穿過的貼身衣物，因此呼籲民眾先檢查再捐贈，減低運送產生的碳成本。