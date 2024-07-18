台鐵公司上半年營收逾157億 杜微：將增文康、體育活動

台鐵今年公司化後，上半年營業收入達157.93億元，較去年同期增加9.95億元，成長6.72％，台鐵公司董事長杜微表示，除持續拓展業務效能，未來將再增加內部各項文康及體育活動，凝聚團結、強健體魄。

台鐵公司今在台南成功大學羽球館舉辦第1屆羽球錦標賽，董事長杜微、董事吳長智、霍善屏、台鐵工會理事長陳世杰等，以及立委俊憲、王定宇、林國成等委員也派人祝賀，現場氣氛熱鬧。本屆羽球錦標賽由來自台鐵各地區的15個文康小組組隊，男子組與女子組共29支隊伍、超過300位選手參加，2天賽事盛況空前。

杜微致詞時除感謝主辦、承擔單位及成功大學提供場地，也提到，台鐵公司今年上半年（1至6月）營業收入達157.93億元，較去年同期增加9.95億，成長6.72%，扣除折舊後的支出較預算數樽節8.18億元。

客運上車人數每日平均64.99萬人，較去年58.06萬人成長11.93%；客運收入每日平均5,014萬元，較去年4,670萬元成長7.36%；另附業收入4.16億元，也較去年同期增加0.64億元，成長18.18%。