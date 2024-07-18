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鬼剃頭反覆發作…嚴重恐全身「宇宙禿」 當心免疫疾病上身

中央社／ 台北18日電
鬼剃頭的圓形禿情境示意圖。圖／Ingimage
鬼剃頭的圓形禿情境示意圖。圖／Ingimage

俗稱鬼剃頭的圓形禿易反覆發作，病人身心都受衝擊，醫師提醒，圓形禿是常見自體免疫疾病，嚴重恐全身毛髮脫落成「宇宙禿」，當不明原因不規則落髮，應警覺是否為免疫疾病造成。

根據衛生福利部雙和醫院資料，俗稱「鬼剃頭」的圓形禿為落髮一種表現形式，主要為突然出現的圓形塊狀掉髮，在皮膚科門診是很常見的禿髮原因，身體上任何有體毛的地方都有可能發生，如眉毛、腋毛，但多數以頭皮最先發作且最為明顯。

男女老少都有可能會有圓形禿，林口長庚醫院皮膚免疫科部長鐘文宏近日透過新聞稿指出，臨床從2至3歲的小朋友到80歲以上的老年患者都有，但較常見20到50歲成年患者，女性略多。

鐘文宏說，圓形禿因免疫系統誤攻擊毛囊組織，導致毛髮變細且不穩固，容易脫落所導致的圓形禿，屬於非疤痕性落髮的一種，全球疾病盛行率約2%，且7成患者會在10到25歲就會出現症狀。

台北榮民總醫院皮膚部部主任陳志強說明，大部分的圓形禿是小範圍的斑塊落髮，但有超過3成的患者會進展成多發性、大範圍的圓形禿；若全部頭髮掉光，稱做「全頭禿」，最嚴重甚至全身有毛髮的區域都受影響而脫落，成為「宇宙禿」（全身禿）。

陳志強說，圓形禿造成的急性落髮且反覆不定的病程，常導致患者嚴重的身心壓力，有研究發現，圓形禿患者自殺風險為一般人6倍；圓形禿的治療方法主要是抑制過度活化的免疫細胞，嚴重圓形禿患者也有藥物可用，提醒民眾只要出現不明落髮，應盡快就醫確認落髮原因，及早接受治療，改善落髮症狀。

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