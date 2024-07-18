Uber Eats會員瘋國民美食 北中南東民眾最愛餐點大揭秘
你最常在外送平台點什麼？除了連鎖品牌名店，根據Uber Eats平台觀察，消費者其實更熱衷發掘住家附近的國民美食、小吃。Uber Eats分享2024年上半年熱門國民美食排行，雙北地區消費者以下班回家後療癒身心的「蛤蜊燉雞腿湯」、「涮嘴炸物」、「清粥小菜」為熱門必點選項，其中養身雞湯專賣「雙月食品社」、師大商圈必吃「師園鹹酥雞」、以及熱門庶民美食「小李子清粥小菜」皆名列雙倍前5大熱門商家。
台中地區消費者則愛吃能量滿點的「吐司早餐」、「炒飯麵食」、「港式燒臘」，例如36年老店「 廣味燒臘快餐」與「日正豆漿」都是台中人流連忘返的好味道。高雄地區最常點方便又美味的「燒臘快餐」、「台式古早味」、「健康餐盒」，前5大Uber Eats平台熱門商家合作夥伴包含港式在地名店「香港發財燒臘」與健康餐盒專賣店「FAGO異法餐盒」、 「一歇舒肥健康餐」等。
而花東地區熱愛享受滿足味蕾的「涮嘴炸物」、「台式古早味」與「傳統麵食」，如花蓮「優派脆皮雞排」、「周家小籠包」，以及「台東藍蜻蜓速食專賣店」 與牛肉麵專賣店「河腩味」等皆成功抓住消費者口味，訂單量名列前茅。
看準消費者需求與喜好，Uber Eats近年更加專注於擴大提供庶民美食的中小型在地之星商家的合作。Uber Eats台灣代理總經理Karthik Vasudevan表示：「Uber Eats透過持續擴大豐富選品、最好的價格和優質的外送體驗為3大策略，不斷擴大與在地商家合作。目前近8萬活躍商家合作夥伴中，有6成多為中小型在地商家。」
Uber Eats指出，目前每2位活躍用戶中就有1位是Uber One會員，其訂單次數與訂單客單價皆比非會員高出數倍。對比去年同期，平台上的中小型商家訂單的成長高達5倍，透過平台工具持續優化，近期更為在地商家合作夥伴提供「指定關鍵字廣告」，精準行銷讓許多店家帶來業績爆發成長。
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