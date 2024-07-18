快訊

「爺爺親切、有愛」川普17歲正妹孫女現身拉票 川普台下寵溺神情藏不住

川普要台灣付保護費 台積電海外布局如何變化？魏哲家明確回應

濃煙衝天、全市籠罩煙味！彰化鬧區美食街4層樓透天厝大火 連燒5棟搶救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

50%學童蔬果吃不夠 營養師曝「科技重鎮」達標率全國最高

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
癌症關懷基金會營養師何筠芯表示，該調查綜合學童飲食及健康狀況進行分析，發現吃足量蔬菜的學童不僅較少感冒，腸胃道發生問題的機率也下降8%。 記者林琮恩／攝影
癌症關懷基金會營養師何筠芯表示，該調查綜合學童飲食及健康狀況進行分析，發現吃足量蔬菜的學童不僅較少感冒，腸胃道發生問題的機率也下降8%。 記者林琮恩／攝影

癌症關懷基金會針對國小3至6年級學童進行調查，發現約有五成學童每天並未吃足量蔬果，近6成沒有每天攝取全穀類食品，高達8成沒吃豆製品。新竹縣學童蔬果、全穀、大豆製品攝取比率最高，且肥胖比率最低。癌症關懷基金會營養師何筠芯推估，新竹該縣為科技重鎮，家庭社經地位較高，也較重視健康。

癌症關懷基金會執行長黃翠華表示，全台高達78%學校沒有配置營養師，且學童在校吃營養午餐，一周頂多5天。一天要吃三餐，每周廿一餐中，有16餐都在家中吃，家庭健康意識相當重要，呼籲家長增加兒童蔬果攝取，至少每天3分蔬菜、2分水果，即「三蔬二果」。

何筠芯說，癌症關懷基金會每年進行國小學童營養調查，今年回收有效問卷達3萬7千分，為歷年最高；調查顯示，學童不僅蔬果、全穀、大豆攝取不足，更有26%學童體位過重或肥胖，且近1成學童每天至少吃一種炸物或加工肉。

「吃足蔬菜量，可減少感冒比率7%。」何筠芯表示，該調查綜合學童飲食及健康狀況進行分析，發現吃足量蔬菜的學童不僅較少感冒，腸胃道發生問題的機率也下降8%；吃足水果量，則可減少感冒5%、腸胃道問題8%；吃足全穀類、大豆類的學童，同樣感冒、腸胃道發生機率較小。

何筠芯建議，家長除可為學童增加水果攝取量，也可適度增加黃豆、糙米飯等優質食物來源，這些食物除飽足感外，還提供豐富膳食纖維、植化素等；涼拌毛豆製備過程容易，只要把毛豆川燙後加入辛香料即可食用，也是增加豆類服用的良好選項。

「憂鬱症、癌症、失智症是21世紀導致人類失能三大疾病。」癌症關懷基金會董事長陳月卿表示，前述疾病的共通點是腸道健康，一旦腸道慢性發炎，容易引發多項慢性病，且高達90%血清素、5成多巴胺在腸道分泌，吃得健康不僅能夠讓學童更健康，也讓孩童心情好、成就動機高，變得更喜歡運動，「身心都健康，孩子就能贏在起跑點。」

癌症關懷基金會營養師何筠芯說，基金會調查顯示，學童不僅蔬果、全穀、大豆攝取不足，更有26%學童體位過重或肥胖，且近1成學童每天至少吃一種炸物或加工肉。記者林琮恩／攝影
癌症關懷基金會營養師何筠芯說，基金會調查顯示，學童不僅蔬果、全穀、大豆攝取不足，更有26%學童體位過重或肥胖，且近1成學童每天至少吃一種炸物或加工肉。記者林琮恩／攝影
「憂鬱症、癌症、失智症是21世紀導致人類失能三大疾病。」癌症關懷基金會董事長陳月卿（中）表示，前述疾病的共通點是腸道健康，一旦腸道慢性發炎，容易引發多項慢性病。記者林琮恩／攝影
「憂鬱症、癌症、失智症是21世紀導致人類失能三大疾病。」癌症關懷基金會董事長陳月卿（中）表示，前述疾病的共通點是腸道健康，一旦腸道慢性發炎，容易引發多項慢性病。記者林琮恩／攝影

感冒 水果 癌症

延伸閱讀

香蕉放好幾天都沒變黃變軟要丟嗎？ 營養師教小撇步幫催熟

楊文科被訴牽動竹縣接棒布局 藍戰將早已鴨子划水

家長帶孩子在外吃泡麵引發健康話題 營養師曝最佳吃法

竹縣市長同任期內遭起訴 楊文科、高虹安非首例

相關新聞

50%學童蔬果吃不夠 營養師曝「科技重鎮」達標率全國最高

癌症關懷基金會針對國小3至6年級學童進行調查，發現約有五成學童每天並未吃足量蔬果，近6成沒有每天攝取全穀類食品，高達8成...

年度大潮要來了！氣象署：西南部沿海周六起5天防海水倒灌

年度大潮就要來了。「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，一年之中潮位最高的滿潮，稱為年度大潮。西南部沿海預周六至下周三...

香蕉放好幾天都沒變黃變軟要丟嗎？ 營養師教小撇步幫催熟

台灣的水果遠近馳名，種類豐富又好吃，不過水果的存放是門大學問。有一名女網友日前到全聯超市買香蕉，但放了好幾天卻都沒有變黃變軟，完全無法入口，讓她猶豫是要再多放幾天還是要丟棄。貼文引起不少有相同經驗的人討論，營養師也建議可以利用其他水果來幫忙催熟。

8縣市山區大雨特報！注意雷擊、強陣風 慎防落石坍方

中央氣象署今天下午發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛影響，易有短延時強降雨，新竹至高雄等8縣市山區有局部大雨發生的機率，...

合歡山小風口停車場委外經營20日起收費 停車費率出爐

太魯閣國家公園內的合歡山小風口下停車場，近日施設完成車牌辨識系統、繳費機等設施，20日起收費，小客車周一至周四每小時20...

可不可被擊敗？「全台紅茶第一把交椅」打趴手搖店 網認證：真的頂

手搖飲料店「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店女員工在客人飲料裡混入口水，還用手攪拌珍珠，導致客人喝了狂拉肚子。有網友就好奇…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。