50%學童蔬果吃不夠 營養師曝「科技重鎮」達標率全國最高

癌症關懷基金會針對國小3至6年級學童進行調查，發現約有五成學童每天並未吃足量蔬果，近6成沒有每天攝取全穀類食品，高達8成沒吃豆製品。新竹縣學童蔬果、全穀、大豆製品攝取比率最高，且肥胖比率最低。癌症關懷基金會營養師何筠芯推估，新竹該縣為科技重鎮，家庭社經地位較高，也較重視健康。

癌症關懷基金會執行長黃翠華表示，全台高達78%學校沒有配置營養師，且學童在校吃營養午餐，一周頂多5天。一天要吃三餐，每周廿一餐中，有16餐都在家中吃，家庭健康意識相當重要，呼籲家長增加兒童蔬果攝取，至少每天3分蔬菜、2分水果，即「三蔬二果」。

何筠芯說，癌症關懷基金會每年進行國小學童營養調查，今年回收有效問卷達3萬7千分，為歷年最高；調查顯示，學童不僅蔬果、全穀、大豆攝取不足，更有26%學童體位過重或肥胖，且近1成學童每天至少吃一種炸物或加工肉。

「吃足蔬菜量，可減少感冒比率7%。」何筠芯表示，該調查綜合學童飲食及健康狀況進行分析，發現吃足量蔬菜的學童不僅較少感冒，腸胃道發生問題的機率也下降8%；吃足水果量，則可減少感冒5%、腸胃道問題8%；吃足全穀類、大豆類的學童，同樣感冒、腸胃道發生機率較小。

何筠芯建議，家長除可為學童增加水果攝取量，也可適度增加黃豆、糙米飯等優質食物來源，這些食物除飽足感外，還提供豐富膳食纖維、植化素等；涼拌毛豆製備過程容易，只要把毛豆川燙後加入辛香料即可食用，也是增加豆類服用的良好選項。