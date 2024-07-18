牡丹水庫水位創28年新低…「今年情況特殊」進帳少 水利署籲節約用水

台灣的水果遠近馳名，種類豐富又好吃，不過水果的存放是門大學問。有一名女網友日前到全聯超市買香蕉，但放了好幾天卻都沒有變黃變軟，完全無法入口，讓她猶豫是要再多放幾天還是要丟棄。貼文引起不少有相同經驗的人討論，營養師也建議可以利用其他水果來幫忙催熟。

2024-07-18 15:03