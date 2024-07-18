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牡丹水庫水位創28年新低…「今年情況特殊」進帳少 水利署籲節約用水

中央社／ 屏東縣18日電
供應屏南地區用水的牡丹水庫水位創28年新低，蓄水量才14.5%，經濟部水利署南區水資源分署表示，今年情況特殊，已提升林邊溪伏流水調用量，雖暫不擔憂，仍呼籲節約用水。聯合報系資料照／記者潘欣中攝影
供應屏南地區用水的牡丹水庫水位創28年新低，蓄水量才14.5%，經濟部水利署南區水資源分署表示，今年情況特殊，已提升林邊溪伏流水調用量，雖暫不擔憂，仍呼籲節約用水。聯合報系資料照／記者潘欣中攝影

供應屏南地區用水的牡丹水庫水位創28年新低，蓄水量才14.5%，經濟部水利署南區水資源分署表示，今年情況特殊，已提升林邊溪伏流水調用量，雖暫不擔憂，仍呼籲節約用水。

南水分署副分署長林玉祥接受中央社記者電訪表示，牡丹水庫今天水位在116.38公尺，有效水量386萬噸，水位狀況特殊創28年新低；南部冬、春季雨量較少，以往經驗6月就會翻轉，今年到7月中卻還未見水位上升。

林玉祥指出，屏南地區1天用水需求8萬噸左右，平時林邊溪伏流水調用大約8、9000噸，約2週前已提升至1萬4000噸，可應付屏南地區約2個月用水。

林玉祥說，5月初到11月底是台灣汛期，主要降雨因素有三，梅雨季、午後雷陣雨與颱風；今年牡丹水庫前二者雨量進帳較少，盼有颱風為水庫解渴。夏季為恆春半島旅遊旺季，用水量增加，也呼籲民眾節約用水。

恆春氣象站指出，今年6月牡丹水庫一帶雨量較去年6月少28%，目前已有預報資料指出菲律賓東方海面有低壓系統，有機會發展成熱帶性低氣壓或颱風。

牡丹水庫位於牡丹鄉石門村，於民國84年底興建完成，集取四重溪上游支流牡丹溪及女仍溪流域水量而成，蓄水量約3000萬立方公尺，年供水量約為3710萬噸，供應東港以南至恆春半島地區用水。

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