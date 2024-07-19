非老年人專屬…全台1.4萬人罹年輕型失智症 學者曝初期症狀與特性

超高齡社會將至，失智人口快速攀升，65歲以上盛行率隨年齡呈倍增趨勢，成生命關卡的「攔路虎」。其實，失智症也不是老年人的疾病，近年失智症年輕化轉趨明顯，因初期易遭歸因情緒疾病，延遲確診近3年，但特性是惡化速度更快，有的家庭走上「白髮人照顧黑髮人」，難以承受之重。當失智浪潮來襲，民團、學者給予什麼建議？

年輕型失智症與老年失智症，差異之處為何？林口長庚失智症科主治醫師徐榮隆在專文指出，年輕型失智症特別之處在於，失智病因多樣化、初期發病常被歸因於情緒問題、智能減退現象相對不明顯、較少合併全身性疾病、退化過程較快等；因此，年輕型失智症容易被延遲診斷2至3年。

衛福部在「年輕人不會罹患失智症？」專文指出，失智症原因包含退化（如阿茲海默症）、腦中風或慢性腦血管病變、營養失調、顱內病灶、新陳代謝異常、中樞神經系統感染和中毒等，是腦部疾病的症狀表現，並非正常老化。

該篇專文提及，典型失智症早期常見症狀包括短期記憶障礙，記不清楚最近發生過的事和自己說過的話，尚可能造成大腦不同的認知功能障礙，包含注意力、語言能力、計算能力、時間感、方向感、抽象思考能力、判斷等能力下降，影響日常生活起居，程度從輕度至重度不等。

民團：年輕型失智症逾1.4萬人，自我價值低落成重大衝擊

台灣失智症協會秘書長陳筠靜指出，台灣即將邁入超高齡社會，老年人口增長，失智人口也隨之攀升，推估目前全台約36萬餘人罹患失智症，其中年輕型失智症逾1.4萬人，是最易遭忽略的一群人，相關可尋的資源奧援，仍待積極布建。

她說，失智與失能不同，照護失智者的家庭，通常前期更要承擔較多風險，因常見失智症患者其財務、投資判斷能力不同過往，除了可能發生重大疏漏，甚至遭詐騙等。

談到年輕型失智症病況初期徵兆，陳筠靜舉例，多半是工作中無法像過往處理複雜事務，如對熟悉事物經常出錯，甚至無法完成交辦事項，規畫、計畫能力完全不如以往。

由於年輕型失智症為65歲以下發病，除了尚未屆齡退休，有些甚至只是3、40歲中壯年，正值事業發展階段，隨之而來的自我價值低落，是首要面臨的重大衝擊。

她說，就接觸個案來看，除了被迫提早退休，不少人是家中經濟支柱、公司中高階管理人，從事業、家庭的權力掌控者，到發病後一切限制重重，失落可想而知。此外，年輕型失智症患者，有些未婚、有的被迫離婚，只能回歸原生家庭由年邁父母照顧，變成「白髮人照顧黑髮人」。

失智症患者及其所屬照顧人，難免都有情緒，尤其患者常伴隨妄想、憂鬱、恐懼、焦慮等。陳筠靜說，曾遇個案是連家人端的茶水都不敢喝，認定水源有問題，或家人可能對其不利，顯見緊繃關係，對照顧人來說更是艱辛。

人口結構變老，家戶人口減少，政府更沒有袖手旁觀的空間；據內政部統計，2023年底平均每戶人口數量僅剩2.53人，再創新低。陳筠靜強調，家戶人口走低，更不可能仰賴家庭照顧資源，籲政府比照韓國、日本，儘速立失智症專法，明定政府權責，並讓相關政策延續力度更大，給予患者及其家庭最大支持，及早發現及早安排，並在妥適範圍維持、鼓勵失智者的社會參與，設法延緩退化，共同減輕社會負擔。

學者：勞工健檢考慮納相關檢測

台北健康護理大學長期照護系教授陳正芬表示，65歲以下失智發病，對患者家庭經濟、社會勞動人力，都是龐大衝擊；因此，不妨考慮勞工健康檢查是否納入「輕度知能障礙」（MCI）檢測，及早發現及早就醫，才可能減緩退化。

她提及，不少年輕型失智症患者擔憂遭貼標籤，多半不敢說出口；一旦完全退出職場，對患者、家庭與社會都不是好的發展，盡可能職能重建有其必要；若症狀尚可即先承擔原工作，或在同公司轉換不同職務，甚或轉換其他職業類別，都有賴社會更加理解。

因應失智海嘯，陳正芬指出，首要思考的是，年輕型與高齡失智者是要通盤抑或分別思考？對部分年輕型失智者來說，認為自己和老年人不同，若能透過有給職維持其勞動力，如在日間照顧中心聘雇年輕型失智者，共同協力照顧工作，同時對國家資源配置亦更有效率。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

（本文出自2024.07.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）