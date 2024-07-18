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可不可被擊敗？「全台紅茶第一把交椅」打趴手搖店 網認證：真的頂

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇發問目前的手搖飲料店中，有哪一家的紅茶贏過可不可熟成紅茶？照片／可不可熟成紅茶提供
有網友好奇發問目前的手搖飲料店中，有哪一家的紅茶贏過可不可熟成紅茶？照片／可不可熟成紅茶提供

手搖飲料店「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店女員工在客人飲料裡混入口水，還用手攪拌珍珠，導致客人喝了狂拉肚子。

有網友就好奇目前手搖飲料店中有哪家的紅茶贏過可不可？貼文曝光後，綜合文章底下留言，以摩斯漢堡的紅茶最多人推薦，其次則為一手私藏與約翰紅茶。

網友在PTT以「大家有辦法講出比可不可更強的紅茶嗎？」為題發文，認為50嵐的紅茶變成奶茶就很好喝，清心的紅茶好像還好一點，其他間的覺得大同小異，至於捲入「加料事件」的可不可是紅茶起家，印象中也很厲害，「有沒有台灣哪間茶飲紅茶超好喝的八卦？」

貼文一出，網友紛紛留言「摩斯完勝」、「摩斯紅茶，頂」、「摩斯的打趴全部」。其他人則認為「一手私藏跟約翰紅茶」、「一手私藏啊，好喝多了」、「一手私藏，可是分店好少」、「約翰啊，雖然有點貴」、「約翰紅茶吧，不過這幾年少太多品項」。

另也有人說「鶴茶樓」、「義美」、「純喫茶的紅茶也很好喝」、「伊莉莎白紅茶書坊」、「八曜完勝」、「老賴」、「得正可以試試」、「岐也紅茶」、「日月潭紅茶」、「茶湯會」、「麥當勞無糖紅茶超好喝」、「布萊恩紅茶」。

可不可熟成紅茶

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