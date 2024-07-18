香蕉放好幾天都沒變黃變軟要丟嗎？ 營養師教小撇步幫催熟

台灣的水果遠近馳名，種類豐富又好吃，不過水果的存放是門大學問。有一名女網友日前到全聯超市買香蕉，但放了好幾天卻都沒有變黃變軟，完全無法入口，讓她猶豫是要再多放幾天還是要丟棄。貼文引起不少有相同經驗的人討論，營養師也建議可以利用其他水果來幫忙催熟。

這名女網友在臉書「全聯消費經驗老實說」發文表示，她在全聯買過很多次香蕉都很正常，但日前買了一串香蕉，回家放了好幾天都沒有變黃變軟，硬剝開來吃仍然像生筍一樣無味、脆硬，無法入口。

原PO說從包裝上印製的日期發現，裝袋到她買回家已經超過一星期，都沒有熟，讓她猶豫是要再放蘋果或其他水果一起催熟，還是要丟棄，於是上網發文詢問大家，「請問這是所謂催熟失敗的啞巴蕉嗎？」

不少人也有相同經驗，「這次買也是硬的，之前買過n次，沒有遇過」、「我也收過不黃的香蕉禮物（冬天）放一個月都不熟，上網找解方放蘋果也沒有用，送禮的還送好幾次非常困擾，最後只好轉送去食物銀行」、「7月10號我買回去的香蕉也是啞巴蕉，15號我拿去換貨。這種情形是可以退換貨的」、「再給點時間，慢慢放一定會熟的。上個月買一次也是放好久好久，最後不管香蕉了…後來有熟，記得放有超過10天」。

還有老饕建議做成料理，「用削皮刀去皮，切塊油炸，吃起來很像薯餅喔」、「青蕉能用煮的沾蒜頭跟醬油」、「加牛奶打成香蕉牛奶」。

《元氣網》曾經報導過，有營養師表示，水果要成熟需要一種催化劑叫「乙烯」，而成熟的水果像蘋果等，都能夠天然釋放這種物質，因此建議可以利用一些小技巧來催熟水果，例如找一個塑膠袋，將這些需要催熟的水果與幾顆已經成熟的蘋果放在一起，將袋口紮起來，過個兩三天就能成熟了。