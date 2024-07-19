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口渴就來瓶飲料？當心染上「寶特瓶症候群」 醫揭喝含糖飲最佳時機

聯合新聞網／ 綜合報導
若是喝太多含糖飲料，可能會導致「寶特瓶症候群」。圖／Ingimage
若是喝太多含糖飲料，可能會導致「寶特瓶症候群」。圖／Ingimage

炎炎夏日，出門在外容易感到口乾舌燥，因此需要經常補充水分。然而有時口渴，比起一般的開水，更可能會想選擇其他含糖飲料。但是若是喝下太多含糖飲料，可能會產生「寶特瓶症候群」的症狀。

根據日本媒體「TBS NEWS DIG」報導，所謂的「寶特瓶症候群」，會出現類似急性糖尿病的症狀，包括喉嚨乾燥、血糖飆升導致多尿、容易倦怠，以及肚子疼痛或嘔吐等等。比較嚴重的病例裡，甚至還可能失去意識，必須送醫急救。

而寶特瓶症候群的起因，在於攝取過量的糖份。根據WHO世界衛生組織的建議，每個人一天攝取的糖份約在25公克以下，相當於8顆方糖左右。然而，一瓶500cc的汽水裡，就含有約18顆方糖的糖量。奶茶則約有12顆，運動飲料約有9顆。

醫師分析，人體在血糖比較高時，會有口渴的感覺。此時如果喝下含糖飲料，反而可能讓血糖更往上飆，形成惡性循環。因此當口渴了要喝東西時，最好還是喝水最理想。如果想喝含糖飲料，就選在流汗之前喝，而且也要控管飲用量，一天如果喝超過1公升的含糖飲料，就會提高風險。

除了糖份之外，也要注意寶特瓶的衛生。已經開封飲用過的寶特瓶，放在26度的室溫之下，5小時後細菌會增殖為4倍；若是在37度的室外，增殖速度更高。即使放入冰箱冷藏，細菌也還是會繼續增殖。因此在飲料開封後，最好立刻喝完，以免細菌太多，產生食物中毒的風險。

糖尿病 食物中毒

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