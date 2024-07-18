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桃機飛安解謎遊戲 有機會抽不限航點來回機票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園機場公司舉辦「機場出任務 雙管齊廈」飛安解謎活動，每成功完成1個飛安任務即可獲得1張抽獎券，更多機會抽中不限航點的來回機票。圖／桃園機場公司提供
桃園機場公司舉辦「機場出任務 雙管齊廈」飛安解謎活動，每成功完成1個飛安任務即可獲得1張抽獎券，更多機會抽中不限航點的來回機票。圖／桃園機場公司提供

桃園機場公司舉辦「機場出任務 雙管齊廈」飛安解謎活動，即日起至9月22日止，透過簡單有趣的互動遊戲，增進並強化民眾的飛安知能，為增加民眾參與，此次活動擴大至桃園機場第一、第二航廈舉行，每成功完成1個飛安任務即可獲得1張抽獎券，更多機會抽中不限航點的來回機票。

暑假是旅遊旺季，桃園國際機場出國旅客絡繹不絕，為讓民眾了解行李攜帶規定，提升民眾出國旅遊的安全意識，讓飛安教育向下扎根，桃園機場公司每年舉辦飛安宣導活動。

今年「機場出任務 雙管齊廈」飛安解謎活動擴大舉行，橫跨第一航廈及第二航廈管制區及非管制區，讓更多民眾參與。此次活動共設置「行李物品限制」、「飛航禁限區」、「燈光照射限制」、「勿傳遞不實訊息」等4大主題活動關卡。

民眾透過活動官方LINE帳號即可參與解謎遊戲，若於第一航廈及第二航廈非管制區參與挑戰成功者，即可獲得抽獎券，每完成一個飛安任務即獲得一張抽獎券，完成越多抽中機票及精美獎項的機會就越大；已經通過安檢在管制區內的旅客也能參與活動，完成解謎任務即能獲得特色紀念品。

機場公司表示，為讓飛安教育融入民眾日常，今年特別與創作網路人氣兒歌「蘑菇濃湯」的音樂社合作，改編一曲「走吧走吧，我們一起出國吧」飛安宣導影片，讓民眾輕鬆記住重要的飛航知識。

桃園機場公司舉辦「機場出任務 雙管齊廈」飛安解謎活動，每成功完成1個飛安任務即可獲得1張抽獎券，更多機會抽中不限航點的來回機票。圖／桃園機場公司提供
桃園機場公司舉辦「機場出任務 雙管齊廈」飛安解謎活動，每成功完成1個飛安任務即可獲得1張抽獎券，更多機會抽中不限航點的來回機票。圖／桃園機場公司提供
桃園機場公司舉辦「機場出任務 雙管齊廈」飛安解謎活動，每成功完成1個飛安任務即可獲得1張抽獎券，更多機會抽中不限航點的來回機票。圖／桃園機場公司提供
桃園機場公司舉辦「機場出任務 雙管齊廈」飛安解謎活動，每成功完成1個飛安任務即可獲得1張抽獎券，更多機會抽中不限航點的來回機票。圖／桃園機場公司提供

出國旅遊 桃園機場 飛安

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