聚餐吃燒肉！「Oh my！原燒」安格斯牛、肋眼牛排套餐澎派升級！限時88折爽嗑大滿足

聚餐最愛大口吃肉肉！王品集團旗下日式燒肉品牌「Oh my！原燒」，以「高品質又高CP值」在燒肉市場中獨樹一格、圈粉無數，近期「Oh my！原燒」再次出擊，將套餐份量再升級，質量兼具的安格斯牛雙人套餐，超澎派7oz肋眼牛排，入口銷魂吃得超過癮！還限時推出88折優惠！讓饕客們都快暴動啦！

王品集團旗下日式燒肉品牌「Oh my！原燒」套餐份量升級，還限時推出88折優惠。 攝影／吳彥鋒

大火燒烤的安格斯牛小排，油花均勻、肉質鮮嫩多汁，烤得外酥內軟、香氣撲鼻，一入口就令人忍不住大讚！ 更吸引人的是，「Oh my！原燒」菜單改版，安格斯牛份量再升級！柔嫩多汁的安格斯牛小排、Q彈帶嚼勁的肩小排、鮮味濃郁的牛角切…...，帶給你極致的味覺享受，歡迎來到滿滿的安格斯樂園！大口吃肉也可以吃得很精緻！

除了各式不同口感的安格斯牛，套餐還包含雪花牛、松阪豬、去骨雞腿、草蝦、干貝…...，每一口都能發現驚喜的滋味！搭配胡麻鮮蔬沙拉、泡菜牛肉石鍋飯、六小福漬物、蘋果醋氣泡飲等，豐富菜色、百變美味收服一票燒肉控！網友紛紛表示：「只有原燒，可以超越原燒」、「限時優惠88折，怎能不吃爆」、「多人聚餐超划算，吃得滿足又不會太撐！」

「Oh my！原燒」單人套餐，份量升級超澎派。 攝影／吳彥鋒

除了安格斯牛套餐升級，肋眼牛排也變重了！烤過的肋眼牛排外皮微微焦脆，充分展現油脂的香氣，同時鎖住牛肉精華，保有柔軟口感及豐富肉汁，7oz大塊肋眼視覺效果滿分！光聞那香氣、光看那烤痕，就已經讓人食指大動啦！有精打細算的饕客表示：「雙人套餐打88折，這價位根本打趴大多數的牛排館！而且菜色更多元豐富！」消費者於7/22至8/28周一至周四，到「Oh my！原燒」指定門店出示活動畫面，點多人套餐即可享88折優惠。(指定門店：新店民權、台南永華、中壢元化、新莊中正、台中東海、台北林森北、桃園統領、宜蘭新月、嘉義耐斯、中和中山、台北羅斯福、汐止遠雄、頭份尚順 )

肋眼牛套餐提供7oz大塊肋眼、豐富菜色，CP值爆表。 攝影／吳彥鋒

食神級安格斯牛，原燒單人套餐只要698元就能吃到！

除了多人套餐份量加碼、優惠讓人心動，「Oh my！原燒」粉絲狂敲碗的單人套餐也重磅回歸、經典再現，一個人想吃好肉不用揪人，自己想吃隨時行動！只要698元就能享受最划算全牛單人套餐，最好的肉品油花分佈均勻、肉質鮮美且鮮嫩多汁的安格斯牛，最多11道菜色。其中，安格斯牛向來是「好吃」的代名詞，天然草食的安格斯牛，肉質細緻且帶有獨特香氣，是高級餐館的御用牛排，現在來「Oh my！原燒」，只要698元就能吃到，讓你輕鬆享受全牛饗宴；798元套餐含嫩肩牛排、國產松阪豬、去骨雞腿、嚴選鴨胸、草蝦和干貝，更是網友討論、意外好吃的超高分單品！一人份剛剛好，不怕吃不完，慢慢烤慢慢吃，盡情享受吃燒肉的樂趣！原燒單人套餐於7/22至8/28限時回歸，指定6家門店，懷念從前的單人套餐，或是從沒吃過，都一定要把握機會衝一波！(單人套餐指定門店：高雄中山、竹北光明、三重龍門、桃園台茂、台中公益、板橋文化)

「Oh my！原燒」超人氣單人燒肉套餐限時回歸，圖為698套餐。 攝影／吳彥鋒

聚餐吃燒肉，就到「Oh my！原燒」，高品質又高CP值。 攝影／吳彥鋒

原燒菜單改版、套餐升級！大份量牛排，超高CP值擄獲饕客味蕾。 攝影／吳彥鋒

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