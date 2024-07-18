戶外運動、長期3C都是眼球殺手 白內障5族群風險高

視力模糊讓上下樓梯、行走舉步維艱？開車視線不清晰？都有可能是白內障惹禍。由於近年戶外運動風氣盛行，但是受到紫外線傷害，以及長期使用3C產品，不少中壯年就已經執行白內障手術。振興醫院眼科部一般眼科主任許粹剛表示，白內障患者出現年輕化趨勢，高度近視、眼睛曾受傷、有做過近視雷射手術、糖尿病患者、長期依賴3C等5類民眾為高危險族群。

根據世界衛生組織的統計，每年約有2000萬例白內障手術，其中就有500萬例與紫外線曝露有關。然而，白內障並不是一夜之間發生的，是水晶體長期受到紫外線傷害累積而成，光線會透過水晶體及視網膜中心黃斑部吸收，眼睛的晶狀體和角膜受損，若未採取適當防護措施，久了將導致白內障的產生。

許粹剛說，延緩白內障發生的護眼措施有四項。第一、出門佩戴墨鏡及遮陽帽，減少紫外線對眼睛的傷害。第二、禁菸，降低水晶體核硬化和白內障風險。第三，定期眼科檢查，若有白內障問題也能提早發現及治療。第四、控制代謝症候群，避免糖尿病會使白內障提早發生，也會加深其嚴重度。

許粹剛也說，隨著3C使用愈來愈普遍，用眼過度並曝露在紫外線下，讓白內障患者年輕化。高度近視患者、眼睛受傷過的患者，或曾接受過近視雷射手術的患者、糖尿病患等，也容易提早出現白內障。他解釋，高度近視族者，因為眼軸過度拉長，造成眼球內代謝變差，天然水晶體容易發生混濁，因此較一般人更容易發生白內障。

白內障主要症狀為視力模糊，是否需要手術，通常看症狀是否需要立即處理而定。一般眼科醫師採用裂隙燈檢查，並評估患者的最佳矯正視力，矯正後視力低於0.5者，健保給付手術做的白內障手術。許粹剛指出，手術會先用超音波乳化儀在小切口下進行摘除，原本混濁的水晶體，並置換人工水晶體進入眼球。

人工水晶體約可分為4種，球面水晶體、非球面水晶體、非球面散光矯正人工水晶體，以及抗老花人工水晶體。許粹剛表示，球面水晶體雖有健保給付，但是周邊像差較大，可能會造成周邊視野扭曲。非球面水晶體是針對角膜球面像差矯正，清晰度與解析度較高，分為可以抗藍光的黃色與解析度與對比敏感度較佳白色兩種。