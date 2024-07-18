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年度大潮要來了！氣象署：西南部沿海周六起5天防海水倒灌

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2024年度天文大潮。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
2024年度天文大潮。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

年度大潮就要來了。「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，一年之中潮位最高的滿潮，稱為年度大潮。西南部沿海預周六至下周三發生年度大潮。沿海低窪區在漲潮期間，注意海水倒灌與局部淹水等狀況。

氣象署表示，月球和太陽的引力造成地球海水的潮起潮落，科學家把這個現象稱為「天文潮」，又可分為「大潮」與「小潮」。大潮是當月球、地球與太陽呈現「一直線」時，正是海水潮汐漲落最大的時候。通常發生於農曆初一（朔月）及農曆15（滿月）前後兩三天，受到引力的疊加作用，此時滿潮水位更高、乾潮水位更低。小潮為當月球、地球與太陽呈現「垂直」時，星球間的引力會彼此干擾抵銷，潮汐漲落較小，通發出現在農曆初8、9（上弦月）及22、23（下弦月）時。

年度大潮是什麼？氣象署表示，在月球、地球引力及大氣壓力多重作用下，通常年度大潮會發生在台灣「秋分前後的朔月或望月」，或是當月亮位於「近地點」時，也可能會發生年度大潮。

各地的年度大潮時間略有不同，今年哪些區域、什麼時候會發生？氣象署表示，周六至下周三西南部沿海（台南至屏東）及東北部沿海（新北、基隆、宜蘭）預計發生年度大潮。8月19日至23日西部沿海（新北至嘉義）預計發生年度大潮，西南部及東北部沿海潮位亦偏高。9月17日至21日澎湖、金門馬祖預計發生年度大潮，西部沿海潮位亦偏高。10月16日至20日澎湖、金門、馬祖潮位亦偏高。

氣象署 金門 馬祖

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