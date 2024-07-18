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萊爾富報警喊告！高雄屁孩「躺超商冰櫃」慘了 冰櫃內食品下架殺菌消毒

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萊爾富報警喊告！高雄屁孩「躺超商冰櫃」慘了　冰櫃內食品下架殺菌消毒

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
高雄一名年輕男子躺進超商冰櫃，還任由同伴拿手機拍攝他的臉部表情。圖／翻攝自Threads
高雄一名年輕男子躺進超商冰櫃，還任由同伴拿手機拍攝他的臉部表情。圖／翻攝自Threads

近來年輕人搞怪似乎過了頭，高雄一名年輕男子竟然躺進超商冰櫃，還讓同行朋友幫他關上冰櫃的玻璃門後，拿手機特寫拍攝他的臉部表情。影片一出不僅引起一片撻伐聲，萊爾富也嚴正發出聲明，認為「此風不可長」，今天（7月18日)已報警交由警方處理，同時將冰櫃內食品全數下架殺菌消毒。

萊爾富聲明指出：「有關消費者躺臥門市冰櫃事件，本公司已於第一時間將冰櫃內食品全數下架及進行殺菌消毒。而躺臥冰櫃之行為除有汙染食品衛生疑慮，更危及行為人自身之生命安全，有鑑於此風不可長，本公司不排除追究行為人之法律責任，目前已報警交由警方處理。」

至於損失部分，萊爾富表示：「本公司因本事件所造成之損失，除商品成本外，尚包括商品下架報廢、冰櫃清潔消毒等額外支出費用，甚至因此而影響公司商譽的損失，本公司均不排除向行為人求償。」

朋友 消費者

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