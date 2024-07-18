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愛美打耳洞！她反覆化膿還出現2公分肉球 「這體質」惹禍

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
個案在耳骨打耳洞後，出現大約2公分的球狀腫塊。 圖／書田診所提供
個案在耳骨打耳洞後，出現大約2公分的球狀腫塊。 圖／書田診所提供

28歲林小姐年前在左耳耳骨打洞，但穿洞處反覆紅腫、化膿，症狀持續2個多月。她將耳環移除後，傷口雖復原，耳骨卻出現突起，並持續長大成球狀腫塊，最後變成約2公分肉球。林小姐趕緊就醫， 希望切除，才發現自己有蟹足腫體質。醫師建議，在身體打洞要謹慎，有蟹足腫體質或疤痕體質者，更要注意可能有疤痕增生的後遺症。

收治林小姐的書田診所整形美容科主任醫師黃季怡表示，耳洞的形成是由穿刺傷口，再加上置入異物固定，等待傷口自然癒合後形成瘻管，通常約2至4周傷口穩定後，才可更換配戴飾品。若穿洞後照護不良或有疤痕、蟹足腫體質、易過敏等，容易出現發炎感染、異物嵌入、疤痕增生、組織變形等。

黃季怡表示，若有蟹足腫體質，不建議穿耳洞，否則傷口發生疤痕增生機率高，疤痕腫脹範圍超過原傷口部位，可能出現如林小姐耳骨穿洞處長肉瘤的情況；另有一種疤痕體質，疤痕增生程度較輕微，不會超出原傷口範圍，傷口處變厚、突出。蟹足腫與疤痕體質兩者疤痕增生程度不同，但不論那一種，建議穿洞前應該跟醫師討論。

黃季怡建議，想要在身體穿洞，應特別謹慎，慎選穿洞部位、固定材質等。傷口癒合後，要注意配戴飾物材質，避免過敏、發炎等反應，以降低疤痕增生機會。

特殊體質者，若在身上穿洞，更要三思。一旦出現如林小姐面臨的疤痕增生狀況，應盡早治療，在疤痕體積還小時即治療，可避免疤痕擴大，縮短治療時間。黃季怡說，林小姐採取注射類固醇讓疤痕萎縮，其餘可能的治療方式還有冷凍治療、貼矽膠片、染料雷射、手術等。

黃季怡提醒，雖然因為穿戴飾品打的耳洞很小，但仍有感染、形成疤痕等風險，事先了解個人狀況及後續的照護方式，小心照顧，才能降低疤痕發生機會。在穿洞時要挑選適合穿洞的部位，以及固定物的材質與消毒等；穿洞後要注意傷口護理。

書田診所整形美容科主任醫師黃季怡提醒，雖然穿戴飾品的洞很小，但是仍有感染、形成疤痕等的風險，事先了解個人狀況及後續的照護方式。記者李青縈／攝影
書田診所整形美容科主任醫師黃季怡提醒，雖然穿戴飾品的洞很小，但是仍有感染、形成疤痕等的風險，事先了解個人狀況及後續的照護方式。記者李青縈／攝影

耳洞 醫師

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