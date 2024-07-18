「今天熱得快」鄭明典曝1張圖：平地整體性飆34度以上高溫
各地天氣高溫炎熱，中央氣象署持續發布高溫資訊。根據氣象署高溫排行，今天最熱是屏東縣三地門38.3度，其次是新北市三峽37.6度、苗栗縣龍溪37.3度。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天熱得快。極端值有時沒代表性，看氣象署中午12時的平面分析圖，平地整體性的出現34度以上色階，這樣多數人在室外應該就會覺得很熱了。
氣象署說，今天新北市地區、屏東縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台南市地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹縣地區為黃色燈號。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言