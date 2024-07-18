「今天熱得快」鄭明典曝1張圖：平地整體性飆34度以上高溫

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署持續發布高溫資訊。根據氣象署高溫排行，今天最熱是屏東縣三地門38.3度，其次是新北市三峽37.6度、苗栗縣龍溪37.3度。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天熱得快。極端值有時沒代表性，看氣象署中午12時的平面分析圖，平地整體性的出現34度以上色階，這樣多數人在室外應該就會覺得很熱了。

氣象署說，今天新北市地區、屏東縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台南市地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹縣地區為黃色燈號。