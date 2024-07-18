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影／中研院發現「鐵死亡觸發波」為癌症治療提新解方

攝影中心／ 聯合報林澔一／台北即時報導
中研院分子生物研究所助研究員陳昇宏與研究團隊，首度發現「鐵死亡觸發波」（ferroptosis trigger wave），是造成大規模細胞死亡之因。記者林澔一／攝影
中研院分子生物研究所助研究員陳昇宏與研究團隊，首度發現「鐵死亡觸發波」（ferroptosis trigger wave），是造成大規模細胞死亡之因。記者林澔一／攝影

中央研究院上午舉辦成果發表，分子生物研究所助研究員陳昇宏與研究團隊，首度發現「活性氧化物」所造成的「鐵死亡觸發波」（ferroptosis trigger wave），是造成大規模細胞死亡之因，為胚胎發育提供了一種新的解釋。研究成果於今年7月登上國際頂尖期刊「自然」（Nature）。鐵死亡觸發波的機制，是透過化學訊號將細胞的開關打開，當細胞接收到訊息後，再傳給下一個細胞，類似骨牌效應的概念。研究團隊使用24小時不間斷的細胞縮時動態攝影，結合大數據影像分析，發現鐵死亡觸發波可藉由化學訊號的連續觸發，進行長距離、無邊際的等速傳播。

陳昇宏比喻，就好比搭建一座橋，鐵死亡觸發波引起的大規模細胞死亡，完工後清除了搭橋所架設的臨時基座。鐵死亡觸發波的研究，將有助於為生物醫學裡的癌症治療提供新的解方。

中研院分子與細胞學程博士生許碧領（右起）、分子生物研究所助研究員陳昇宏與博士後研究學者吳嘉洲。發現「鐵死亡觸發波」（ferroptosis trigger wave）。記者林澔一／攝影
中研院分子與細胞學程博士生許碧領（右起）、分子生物研究所助研究員陳昇宏與博士後研究學者吳嘉洲。發現「鐵死亡觸發波」（ferroptosis trigger wave）。記者林澔一／攝影

團隊 癌症治療 醫學

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