圖書館、書店不是冠軍！10大網友熱議「免費吹冷氣場所」一次看

想蹭免費冷氣來這裡準沒錯！

適逢夏日來臨，全台各縣市都出現36至38度以上高溫，就算出門做好防曬工作、補充水分，豔陽高照下還是令人滿頭大汗、汗流浹背，就算乾脆待在家裡吹冷氣，收到夏季帳單荷包恐怕也會吃不消，為此《網路溫度計Dailyview》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你盤點10大消暑必去「冷氣吹到飽」場所，讓你炎炎夏日無縫式接軌冷氣房。

你一定也有等紅綠燈、等人赴約或是在戶外從事休閒活動的經驗，身體長時間曝曬需要找地方「涼快」的時候，雖然網咖、咖啡廳是不二首選，不過對於手頭較緊的小資族、租屋族來說也成為額外消費，因此在遵守每個場所的公共規則下，這些地點提供的免費冷氣自然而然就成為酷熱天氣時的救星。想知道有哪些場所入榜了嗎？事不宜遲，趕快跟著小編繼續看下去！

No.10 觀光工廠

示意圖／ChatGPT

想要在暑假帶孩子們放電、吹冷氣，觀光工廠也是不二選擇！根據不同觀光工廠主題，不僅可以深入了解該產業的興起，透過透明生產線了解製程，甚至也能報名參加DIY、從做中學，透過感官學習留下屬於自己的美好回憶，成為家長帶孩子們來避暑、寓教於樂場所之一。

許多網友也分享自己會在暑假時前往免門票觀光工廠吹冷氣，「觀光工廠就是吹冷氣試吃產品，買買買」、「不用擔心天氣不穩而且有冷氣吹的地方最適合放暑假了！上星期我們去了三間一直很想去的桃園觀光工廠，安排了一趟兩天一夜小旅行」、「台中也好多觀光工廠和主題故事館，室內吹冷氣的好地方」、「潭酵天地觀光工廠，吹冷氣避暑的好地方～可以免費參觀生產線運作，消費60元還可以溜滑梯一次」，部落客小富婆也特別提及可以吹冷氣逛」可口可樂世界」，不過需提早一個禮拜前線上預約，參觀者限制為國小以上，「預約成功後即可免費入館，還有免費冰涼的飲料可以喝，多個場景、卡通導覽，好拍又好逛」。

No.9 書店、文具店

示意圖／ChatGPT

從學生時代到長大成人，光南、墊腳石、金石堂及誠品等文具店或書店，陪伴我們走過人生重要的時刻，不論是各式各樣的可愛文具，還是琳瑯滿目的書籍，拿在手上總是令人愛不釋手。店內提供涼爽舒適的冷氣，除了成為許多人消磨放鬆的好去處，隨手翻閱書籍有時候也會有意想不到的收穫。

網友在網路上也紛紛表示，「很喜歡在咖啡店或書店，有冷氣或Wi-Fi的地方待著」、「現在大家到金石堂、誠品要嘛是買文具，要嘛是找地方坐著看書或玩手機，順便蹭冷氣」，就連獨立書店「晴耕雨讀小書院」也在臉書粉絲專頁上表示，友人建議在門口貼上「冷氣18度，現正熱映中」告示牌，客人就會自動上門，粉專則特別分享，「18度有點冷政府規定公共空間26度剛剛好，你別躲在家裡一起來書店吹冷氣比較環保」。

No.8 藥妝店、生活百貨

翻攝FB／POYA 寶雅

明明沒有要買什麼東西，經過的時候卻總是想要進去逛逛！台灣目前擁有多家連鎖藥妝店、生活百貨，舉凡康是美、屈臣氏、Tomod's、松本清、日藥本舖，以及囊括彩妝、零食餅乾、日常生活用品的寶雅，都會有股吸引的魔力，除了蹭免費冷氣之餘，一不小心手上就會多出許多要結帳的商品。

有網友也特別在Threads透露自己不小心在寶雅花錢經驗，「要講幾次！寶雅有低消！不要每次都為了吹冷氣走進去，答應我！」沒想到文章曝光後引來大批網友共鳴，「莫名其妙錢就不見了」、「之前有一次為了等公車，進去吹冷氣，出來錢包少600」、「不管，我就是要進去吹免費冷氣順便大便」，還有人開玩笑表示，「原來現在還有人不知道，寶雅會員只要至櫃檯付199元，就可在該分店地板躺到打烊」。

No.7 銀行、郵局、ATM

示意圖／pexels

打開自動門就能迎接涼爽的空調！不論是走到郵局、銀行辦事，還是前往無人ATM提款、存款，都能發現裡面的冷氣相比其他場所來得更為低溫，在炎熱的天氣底下，除了許多人會趁著到郵局、銀行辦事時稍作休息，也有人會趁著等紅綠燈的時間到附近無人ATM吹冷氣消暑一下。

去（2023）年有網友在PTT好奇詢問，「銀行冷氣有低於26度嗎？」沒想到引來其他鄉民熱烈回答，「銀行絕對比26度低」、「我工作地方附近民營銀行一定低於26度，下午五點多經過也開小縫都超涼」、「真的都27度的話，我看沒人要去了」，還有不少人對於銀行ATM指出，「我經過中信的ATM裡面空間超大，夏天又開冷氣，超爽的根本VIP席」、「我家的狗狗也一樣，在ATM吹冷氣」、「銀行ATM獨立專區，有遇過即使深夜，也是冷氣大放送」。

No.6 自修室、圖書館

示意圖／pexels

全台每個縣市地區、學校都有屬於自己的獨立圖書館、自修室，民眾只要申請借書證後，就能在開館時間憑證自由進出，加上館內大多貼心附有冷氣空調、公共廁所、充電插座及飲水機，安靜的空間提供想要K書拚考試、閱讀書籍的人一個保持高度專注的場域，高溫曝曬的天氣，許多大人小孩也會選擇來到圖書館，享受讀書樂趣還能順便消暑，一舉兩得。

許多網友也推薦夏日來到圖書館，「去各地博物館或美術館，看展覽還可以吹冷氣，也有很多圖書館放免費電影，CP值挺高」、「吹冷氣大部分都是去百貨公司或圖書館看書比較多」、「以前當學生時，老是往圖書館鑽，就是為了找一個好位置看書，也順便吹冷氣」、「週末也有去圖書館蹭過冷氣，但吹起來就沒有前兩項（公司、超商）吹得爽，會因為地區不同，所以圖書館的冷氣度數也會有不同」。

No.5 美術館、博物館

示意圖／pexels

陶冶身心靈最好的方式，不外乎是走進美術館、博物館、文化園區及文創園區，深度探索當地值得關注的歷史人物、事件或是話題，在寓教於樂之餘也能吸收新知。值得一提的是，大多數場域不收取門票費用，還提供舒適涼爽空調，在暑假期間全台各地展覽館也成為消暑勝地。

美術館、博物館設立是許多家庭的福音，喜劇演員藍白拖在臉書粉專分享，「暑假不知道要去哪裡的人，我推薦『蒙藏文化館』，現在有茶文化特展，我認為是全台最魔幻的景點，可以看蒙古和西藏的生活模樣。免門票又可以吹冷氣。最棒的是，參觀的民眾很少，參觀起來很舒服」，部落客鷹式一家則推薦臺灣博物館，「不得不說門票真的很便宜，有冷氣吹、孩子又能看能逛，正是台灣夏天的避暑去處。如果是恐龍迷的小朋友，非常推薦前往。」

No.4 機場、車站

示意圖／ChatGPT

平時搭乘大眾交通運輸時，在月台或是密閉車廂內都會有空調，確保乘客能夠擁有舒適體驗。不過除了付費進站之外，像是機場、高鐵站、火車站、捷運站、轉運站等場所，大多也會有舒適的空調，例如台北火車站是三鐵共構（高鐵、台鐵、捷運），因此就算沒有進入收費範圍，也能享受免費冷氣。

不過今年6月，一名男子在台鐵新營火車站大廳吹冷氣時，就因為自己覺得冷氣不夠涼，擅自調整冷氣吹動方向，站務人員見狀後上前阻止，未料雙方卻因此發生爭執，事後也請來鐵路警察協助處理，其他網友表示，「台鐵人員真難為啊」、「麻煩先去買一個車站」、「要吹冷氣不會自己買嗎？請不要降低台灣人的素質」、「都別爭以後冷氣改投幣式的這樣有消費有享受啊哈哈哈」、「現在的人真的越來越沒有水準了，如果天氣那麼熱，那你就在家裡自己吹冷氣不就好了」。

示意圖／ChatGPT

儘管沒有要到超市、賣場大採購，炎熱的夏天，這裡還是大家避暑納涼的好去處！從全聯、家樂福等連鎖超市，到愛買、大潤發、家樂福、Costco好市多等大型連鎖賣場，不只販售種類多元，只要踏進店門就能蹭到免費冷氣，還能沿路從3C產品、五金賣場、生活用品一路逛到生鮮蔬果，沒有打開錢包也能在這裡殺時間吹冷氣。此外，IKEA、宜得利等大型家俱賣場，除了可以現場試坐沙發、試躺床墊，近期也是網友喜歡吹冷氣、逛街的好去處。

網友對於吹超市、賣場冷氣也深有共鳴，「在賣場逛逛吹冷氣超爽」、「蹭冷氣，就是一種只要能吹到全聯裡飄出來的一點點冷氣也開心的概念」、「現在假日只能過著忍者龜的生活，躲在冷氣房然後到我家地下室坐車到大賣場地下室，上樓採買，繼續原路回家冷氣房，完全不想離開有冷氣的地方啊」，還有許多毛小孩主人曬出寵物在超市、賣場吹冷氣合照，甚至有狗狗連衝9次超市吹冷氣，最後主人追到崩潰「整隻拎回家」，可見超市、賣場冷氣的魅力無遠弗屆啊！

No.2 百貨商場、Outlet

示意圖／ChatGPT

說到免費吹冷氣的好所在，當然不能忘記百貨商場、Outlet啦！隨著百貨公司、購物中心、Outlet如雨後春筍般出現，炎炎夏日館內空調保持舒服低溫，加上還有提供免費使用廁所服務，因此每當高溫警報來襲，許多人外出大爆汗，第一時間就會先往附近的百貨商場衝刺。

網紅水兒曾在個人IG分享，「重回以前學生時期最愛逛的SOGO忠孝館！以前就住超近，就在隔壁條街～下課後除了跑去吹冷氣、看書，還會去一樓試各種彩妝，看看現在流行什麼，出了什麼酷東西，最後還可以順便吃點東西」，還有網友表示，「一進到百貨公司裡頭，整個人馬上就有滿血復活的感覺，有冷氣吹真的太幸福了」、「近期天氣非常炎熱，通常都是待在家吹冷氣，剛好這次假日有東西要買，所以就去了一趟百貨公司逛逛，結果看到一堆人直接坐在門市的按摩椅或是床上躺著滑手機」。

No.1 便利商店

翻攝FB／7-ELEVEN

台灣便利商店密集程度高，根據經濟部統計處資料顯示，2019年台灣平均每2058人就有1間超商，密集度僅次於南韓，但高於日本，民眾除了可以在這裡解決日常三餐，影印、繳費、寄件也能一次辦好，甚至成為許多人酷暑時分的綠洲，有些人也會選擇購買飲料在座位區休息片刻。

日前曾有網友在PTT上提問，指出家中冷氣有問題需要維修，晚上必須想盡辦法在外面待久一點，因此想詢問是否有免費冷氣可吹的地點，許多鄉民對此推薦24小時營業的便利商店，「7-11唯一解」、「你家附近沒超商嗎」、「超商啊！買個大包餅乾打開來吃，你消費還可以慢慢吃，也不會趕你」。

《網路溫度計DailyView》

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年07月16日至2024年07月14日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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