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桃園衛生局查獲25件無照販售「瘦瘦筆」 提醒需醫師處方

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市衛生局連日稽查實體店面和網路違規販售「瘦瘦筆」。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局連日稽查實體店面和網路違規販售「瘦瘦筆」。圖／桃園市衛生局提供

桃園市政府衛生局今表示，體重控制一向是熱門話題，連日發現網路社群除了討論減重，稽查人員還發現有人販售來路不明的「瘦瘦筆」。衛生局提醒「瘦瘦筆」是一種血糖控制藥劑的俗稱，依法不得網路販售，連日在網路、藥局共查獲25件違規販售，已經依藥事法處分。

衛生局說明，瘦瘦筆原本是用來控制血糖、保護心血管，以類似人體腸道分泌的「類升糖素胜肽-1（GLP-1）」荷爾蒙作為主成分的藥品，稱作GLP-1受體促效劑，可以幫助飯後血糖下降，還能減少胃排空，屬於必須經過醫師評估開立處方後才可以使用，民眾於網路購買瘦瘦筆，除了有來源可能不明的問題，也可能因運輸過程造成針劑損壞，加上沒有醫師診斷及指示用藥，會危害身體健康。另外，網路賣藥屬於無照藥商行為，依藥事法第27條規定，可處3萬至200萬元罰鍰，民眾切勿以身試法。

衛生局強調，減重應以健康、安全為前提，透過合理的飲食和規律的運動達成，必要時，經醫師診斷可透過藥品來協助。衛生局將加強網路查核，查緝不法販售藥品之行為，以維護民眾之用藥安全。

網路 衛生局 醫師

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