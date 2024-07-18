賴總統宣誓降低癌症死亡率1/3！醫：這筆「救命錢」不能省

日前衛福部長邱泰源指出，3年內百億癌症新藥基金將逐步到位，引發各界討論，認為時間拖太長，尤其「健康台灣」是賴清德總統的施政方針，新政府宣示降低癌症1/3死亡率，新藥政策已然成為醫療體系轉捩點。病團與醫界認為，科技進步大幅增加健保支出，「省錢」不能當成施政方針，存活率與經濟能力相關，期待政府投入更多新藥資源，達到健康平權。

年花百萬壓垮經濟 中斷治療回去賺錢

「病人治療中斷的情形很常見，有人消失一段時間去賺錢之後又出現，現在肺癌治療藥物日新月異，各種臨床試驗都在進行中，但好的治療結果，可能讓病患家庭陷入困境，要不要每個月自費十萬治病，病人及家屬有時候考量不同，治療難題成了家庭紛擾的來源...」這是台大癌症醫院院長楊志新在門診的日常。

尤其常擔任國際臨床試驗主持人，楊志新很了解癌患治療面臨的難題。他說，以肺癌治療為例，藥物大幅進步，有非常多新加入的藥物標準療法，能大幅增加一到兩成，病人五年無疾病惡化的可能，但患者為了要長期存活，一年花一百餘萬已是常態。

這些數據背後的象徵，是能多救活一到兩成的病人，你要不要救呢？在台灣治療上的費用多依賴健保，一旦無法獲得健保給付，賣房、借錢都有可能，因此，當新政府上台後，百億癌症新藥基金就希望能解燃眉之急？但解得了這個「急症」嗎？

百億癌症新藥基金 以創新藥物為主軸

政府參考了英國制度，成立百億癌症新藥基金，目前是針對療效及財務不確定的創新藥物為主，在使用2到3年後收集更多真實世界的數據後，再評估是否納入健保給付；對於已獲得藥證、有療效的已上市藥物，因健保財務困境限縮給付或未給付者不在此限。

台大健康政策與管理研究所兼任教授楊銘欽認為，百億癌症新藥基金包括法源、主責單位、財源都須要對外說明，費用是怎麼計算出來、什麼新藥可以納入、支付細節等都須要公告周知，審慎前行。楊志新也認為，「百億」應該只是形容詞而已，意即須要花很多很多錢的意思，治療癌症的費用何止百億元。

這個過渡的新藥政策，終究得面臨回歸健保常規給付的問題，楊銘欽強調，依據英國2016年新藥基金執行的情形，有研究指出，約有87%的新藥會回到英格蘭的公醫制度裡，若百億癌症新藥基金執行後，依英國經驗，多數藥物都可能回到健保常規給付，那麼錢從哪裡來？且每年使用這些新藥的人數，將逐年倍數成長，健保總額裡要增加多少預算，才能支應新藥回歸常態化呢？在政策執行前都得詳細評估。

台大血液腫瘤科主治醫師柯博升則建議，縱然新藥在基金支持下通過，兩年後仍需回到健保體制，所以應由同個審議委員會，來處理藥品審查和基金分配，而不是獨立於外的第三方，以確保審查的一致性。

新藥新科技預算 病團呼籲不低於總額成長率

在新藥政策裡，除了百億癌症新藥基金外，每年健保總額裡也會討論新藥新科技預算，2024年政府「新醫療科技」預算新增46.63億元；「暫時性支付」也新增24.299億元，達70.93億元，用來支應所有疾病的新醫療技術發展，相較於112年新醫療科技預算增加38.19億元，成長率為116%。

不過，台灣病友聯盟理事長吳鴻來指出， 113年的預算是「特例」，預算比以往還要高，但很擔心這樣的預算，明年可能又沒了，前幾年在討論協商經費分配時，曾有委員認為新藥新科技不須要編列費用，因此病友團體還是希望，健保署在編列新藥新科技的預算上，至少不低於總額成長率，而不是一下爆增，一下又要擔心沒錢可用，而且執行率也須要落實，才能增加民眾用藥可近性。

由於新醫療科技，或是擴增藥物給付範圍的預算不足，會讓已獲療效實證的新藥被限縮給付或被中斷給付。吳鴻來指出，像自體免疫的患者，例如：類風濕性關節炎、乾癬等，近年生物製劑的發展，已讓患者可以獲得很好的疾病控制，這類慢性病患者只能在疾病惡化時才能獲得健保給付，一旦病情穩定就可能失去健保條件，得自費治療，這會嚴重影響患者的生活品質，嚴重性不容小覷。

HTA醫療科技評估新藥 應有獨立的法人機構執行

目前政府也設立HTA醫療科技評估新藥機制，楊銘欽肯定健保署加速審查的流程，但也提醒，無論是新藥新科技預算，或是政府正要成立的百億癌藥基金，都希望有獨立於健保署的獨立機構，應規劃成為行政法人的「健康政策與醫療科技中心」。

楊銘欽也強調，不能只評估由健保給付的成本效益，還須從社會觀點來評估，包括民眾自付的部份負擔、差額給付，和家人照顧成本等。柯博升也希望能收集更多本土資料，讓其成為衛生政策幕僚單位之一，並在法制和財務上給予更多支持，以確保新藥評估的科學性和公正性。

醫療支出一定是隨著病人存活率增加而增加，楊志新也提醒，「健保省錢」不應是執政目標，若想要節省健保費而達成上述目標是不可能，至於健保總額中新藥新科技的佔比是否應該增加，但是當一項費用增加，就會壓擠到五十萬醫護及醫院的給付點值，政府須要同步思考，如何讓醫護不要成了血汗工作者，大家也要有增加健康投資的概念，民眾更應該支持增加健保費用或部份負擔，才能讓健保永續經營。