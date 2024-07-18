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這也太卷了吧！他質疑蝦皮99元免運「還能賺錢？」 網笑：便宜到嚇死你

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自臉書社團「爆廢1公社」
圖擷自臉書社團「爆廢1公社」

有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片並發文表示，他指出，一直有個疑惑，他在蝦皮花了99元免運，在中國出貨的襪子，為什麼賣家還能賺錢？貼文一出，立馬引發網友熱議。

從照片中可見，他購買了一雙深灰色的短襪，台幣9元，加上其它共9樣商品，訂單顯示總金額為96元。他質疑這樣的價格「為什麼賣家還能賺錢？」

照片PO出後在網路上引起熱烈迴響，多數人認為「因為很便宜」、「因為他們的成本沒有這麼高」、「他們有辦法壓運費，所以能賺」、「大陸都一袋一袋的賣」、「集運，然後可以洗評價」、「衝評價」、「集貨所以運費非常便宜，這個襪子不佔空間又輕，只是順便寄過來的貨物」、「運費低，這樣小物件，運費不到1元人民幣」。

也有不少網友分析表示「一件T恤成本也就10元內，你一雙襪子能多貴」、「你去淘寶以圖搜圖就知道了」、「真正中國人在淘寶拿的價錢，比外國人在淘寶拿的便宜」、「因為這雙成本1元」、「你買9元，他可能賺你8元」、「你就知道台灣的利潤有多大」、「你因為9元的襪子，會買其他的來湊單」。

還有曾經買過的網友回應「去年買過，超薄超難穿，一直滑掉，穿沒幾次鬆緊帶就壞了」、「賠錢生意沒人做」、「一分錢一分貨，我大姨丈以前就是開襪子工廠」、「人礦一堆，內卷價格戰」、「一雙襪子的成本低到不可思議」、「便宜到嚇死你」。

淘寶 蝦皮 襪子 運費

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