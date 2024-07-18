影／午後熱對流太強！南投鹿谷民眾傍晚驚呼下冰雹了

南投午後山區近來容易有旺盛的熱對流發生，針對昨天傍晚有民眾在鹿谷山區發現冰雹落下，日月潭氣象站表示，4點半左右中央氣象署也發出大雷雨警示，提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，果然之後鹿谷鄰近鄉鎮南投山區就出現固態降水的天氣現象，提醒民眾，冰雹發生時，請務必儘速找掩蔽物躲避，以免遭到擊傷。

日月潭氣象站指出，台灣近期位在副熱帶太平洋高壓邊緣，盛行偏南風，白天受到太陽加熱影響，各地容易有36度以上高溫，午後熱對流，通常會發展超過高空融解層，將冰相的固態降水如冰雹往下推送，大部分的冰相降水會在下降的過程中融解，少部分對流胞特別劇烈發展，因此固態降水下降的過程中來不及融化就掉到地面上，容易形成天降冰雹的災害。

主任張永政表示，近期南投各地高溫均可達36度以上，午後熱對流不只先前在仁愛鄉的冰雹損害大量農作物，通常伴隨著瞬間大雨、雷擊及強陣風，在南投部分山區或稜線上非常容易伴隨著冰雹出現，在山區活動的鄉親請特別留意冰雹帶來的災害；並強烈呼籲民眾白天儘量在陰涼處活動，注意防曬和補充水分，山區活動請留意午後雷雨伴隨的瞬間大雨、雷擊、強陣風、冰雹等，並慎防坍方落石，雨中行車交通請特別注意路況安全。