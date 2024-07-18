高溫加這因素抬高菜價！溪湖果菜市場說出便宜菜上市時間點

連日高溫炎熱，彰、投兩縣經常傍晚下雨，雖能降溫消暑但蔬菜吃不消忽晴忽雨，彰化縣溪湖鎮果菜市場近日交易量減少，菜價大多維持平均每公斤批發價21元以上，最高衝到30元，市場方面認為消費者想吃便宜蔬菜要到還要等一個半月。

溪湖鎮果菜市場統計，最近10日內蔬菜到貨量除了周一例行反映周日休市狀況，交易量低於平日，其餘正常日到貨量7月13日108噸為最多，其次7月16日102噸和7月11日101噸，7月14日僅67噸，今天71噸。

反觀去年同期，今年交易量90噸，最高量7月10日120噸，其次7月12日112噸，最少量為7月17日63噸，若對照周一到貨量，去年7月9日56噸，比今年23噸多出1.4倍。

溪湖鎮果菜市場全年平均每日到貨量120噸至160噸，夏季炎熱不利蔬菜生長，本來就是到貨量淡季，不過溪湖鎮果菜市場總經理徐鉦傑表示，今年較特別的是傍晚經常下雨，有時雷雨的雨勢不小，翌日艷陽高照，蔬菜最怕一陣晴一陣雨，常有水傷狀況導致採收量不佳，連帶到貨量減少。

徐鉦傑說，夏季是瓜果類蔬菜生產旺季，絲瓜、花胡瓜、瓠瓜、菜豆都是溪湖鎮果菜市場的交易主力，瓜果最怕水傷，此外市場交易大宗的高麗菜夏季來自高山，前陣子山區下冰雹，接著幾乎天天雷雨，水傷不輕，幾乎沒菜供應平地，溪湖鎮果菜市場的高麗菜到貨量零星。

他表示，蔬菜生長和供應旺季的菜價平均每公斤低於20元，最近不少消費者反映「菜貴」，想吃較為價廉物美蔬菜要等到一期稻作收割後播種的蔬菜，大概8月下旬到9月初採收上市。