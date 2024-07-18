快訊

川普遇刺關鍵時間軸曝！槍手開槍前20分鐘已被狙擊手發現

「金仙魯肉飯」便當驚見整隻蟑螂 北市衛局稽查現場也出現小強

三重殉職警遺孀成箭靶 警界如何將悲劇操作成公關災難

高溫加這因素抬高菜價！溪湖果菜市場說出便宜菜上市時間點

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮果菜市場的蔬菜到貨量減少，市況顯得冷清。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮果菜市場的蔬菜到貨量減少，市況顯得冷清。記者簡慧珍／攝影

連日高溫炎熱，彰、投兩縣經常傍晚下雨，雖能降溫消暑但蔬菜吃不消忽晴忽雨，彰化縣溪湖鎮果菜市場近日交易量減少，菜價大多維持平均每公斤批發價21元以上，最高衝到30元，市場方面認為消費者想吃便宜蔬菜要到還要等一個半月。

溪湖鎮果菜市場統計，最近10日內蔬菜到貨量除了周一例行反映周日休市狀況，交易量低於平日，其餘正常日到貨量7月13日108噸為最多，其次7月16日102噸和7月11日101噸，7月14日僅67噸，今天71噸。

反觀去年同期，今年交易量90噸，最高量7月10日120噸，其次7月12日112噸，最少量為7月17日63噸，若對照周一到貨量，去年7月9日56噸，比今年23噸多出1.4倍。

溪湖鎮果菜市場全年平均每日到貨量120噸至160噸，夏季炎熱不利蔬菜生長，本來就是到貨量淡季，不過溪湖鎮果菜市場總經理徐鉦傑表示，今年較特別的是傍晚經常下雨，有時雷雨的雨勢不小，翌日艷陽高照，蔬菜最怕一陣晴一陣雨，常有水傷狀況導致採收量不佳，連帶到貨量減少。

徐鉦傑說，夏季是瓜果類蔬菜生產旺季，絲瓜、花胡瓜、瓠瓜、菜豆都是溪湖鎮果菜市場的交易主力，瓜果最怕水傷，此外市場交易大宗的高麗菜夏季來自高山，前陣子山區下冰雹，接著幾乎天天雷雨，水傷不輕，幾乎沒菜供應平地，溪湖鎮果菜市場的高麗菜到貨量零星。

他表示，蔬菜生長和供應旺季的菜價平均每公斤低於20元，最近不少消費者反映「菜貴」，想吃較為價廉物美蔬菜要等到一期稻作收割後播種的蔬菜，大概8月下旬到9月初採收上市。

消費者 溪湖鎮 雷雨

延伸閱讀

基隆科技執法標誌有爭議 10天600多張將銷單

熱炒店哪樣青菜最頂？老饕大推2品項：青菜之王

彰化員林市代會前主席睡夢中辭世 地方政界：有福報

全國運銷最大西螺果菜市場 農業部長、立委視察環境改善成果

相關新聞

颱風最快周末生成！氣象署估下周二外圍環流影響台灣 變數仍大

最近的天氣主要受到太平洋高壓影響，中央氣象署預報員李孟軒表示，所以上午高溫炎熱、各地高溫普遍33至36度左右，預估這種比...

「金仙魯肉飯」便當驚見整隻蟑螂 北市衛局稽查現場也出現小強

知名金仙魯肉飯昨天傳出食安問題，有民眾投訴中午在北市信義區松山店購買便當，結果打開發現出現整隻蟑螂。記者實地走訪，該店今...

摀住口鼻快閃…市場這攤「味」讓他聞了想吐 網不以為然：人間美味！

有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片並發文表示，他每次去市場，遇到賣杏仁攤，大老遠就聞到味道，一定要摀住口鼻快步前進，他覺得「有夠噁心的，聞到都會想吐」。貼文一出，引眾人附和，但也有網友反駁是「人間美味！」

不舒服！網紅男扮女代言衛生棉被罵爆「痔瘡用嗎」 品牌急撤廣告道歉

女性衛生用品市場廣大，廠商為吸引並留住顧客，無不想方設法行銷自己。近日衛生棉大廠「靠得住」新推出的宣傳片，疑似因找網紅「男扮女裝」宣傳使用體驗而大翻車，令大批女性網友撻伐靠得住不尊重且醜化女性揚言抵制

帶便當別變成培養細菌！沒避開三項NG行為 小心食物中毒

平時為了節省餐費，或者個人飲食考量，可能會選擇帶便當的方式來解決午餐。不過近來天氣濕熱，帶便當時也需要注意食品安全，避免在用餐時，影響到個人的身體健康。

全聯「1神級早餐」開賣！2入僅需19元銅板價 婆媽眼睛亮了：免再跑好市多

全聯販售生鮮雜貨、生活用品等等各種不同的商品，是不少消費者的好朋友，也有民眾追求方便和CP值，選擇購買全聯的麵包作為早餐。近日一位網友便分享自己在全聯挖到的「戰利品」，這款一袋兩入的麵包，竟然只需19元，見此，她興奮直呼：「不用去好市多買一袋了」。該貼文發布後，網友也紛紛湧入討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。