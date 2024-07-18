颱風最快周末生成！氣象署估下周二外圍環流影響台灣 變數仍大

最近的天氣主要受到太平洋高壓影響，中央氣象署預報員李孟軒表示，所以上午高溫炎熱、各地高溫普遍33至36度左右，預估這種比較穩定的天氣型態會持續到周六，所以周六之前天氣偏熱，中午過後留意午後雷陣雨。周日之後隨著太平洋高壓北移，南邊的低壓系統水氣逐漸移到台灣附近，要注意南邊的熱帶擾動發展。

目前太平洋高壓範圍從日本南方海面，一直延伸到中國華南一帶。李孟軒表示，高壓南側相對的雲量偏多，也是低壓所在範圍，有一些熱帶系統消消長長，未來可能比較需要注意菲律賓東邊，有熱帶雲系發展情形，有往西北方向移動的趨勢。

今天台灣受到太平洋高壓影響，李孟軒表示，風向偏東南風，迎風面會有短暫雨，還是偏向午後雷陣雨的型態。在菲律賓附近有一個低壓系統，持續往海南島附近移動，預估對台灣沒有直接影響。

李孟軒表示，周日高壓逐漸往北移動，這時要留意在菲律賓東方海面有一個低壓系統，周末有機會逐漸發展起來，形成熱帶性低氣壓或是颱風。預估到下周二、周三這個熱帶擾動就有機會來到台灣東方海面，關注它的強度和位置，如果距離台灣更靠近的話，可能為台灣帶來明顯降雨。

溫度部分，李孟軒表示，周六之前、甚至周日，氣溫偏高、各地普遍33至36度。今天大台北地區、中南部、花東縱谷有機會36度以上，甚至37度以上。

未來降雨趨勢，李孟軒表示，周六之前風向偏東南風，太平洋高壓影響為主，降雨會比較偏向午後雷陣雨，只有在東南部、恆春半島等迎風面有陣雨情形，午後各地山區、嘉義以南地區可能有短延時強降雨發生，可能有劇烈雷擊、強陣風現象。

李孟軒表示，周日、下周一有南方雲系逐漸往北移動，降雨範圍預估在台東、南部地區不定時會有一些短暫陣雨，其他地區比較偏向午後雷雨為主。

接著要比較留意下周二、周三，李孟軒表示，熱帶擾動位置在台灣東方海面，它的外圍環流有機會為台灣的東半部、南部、北部帶來不定時短暫陣雨現象，中部可能比較偏向午後雷陣雨。不過，下周二、周三熱帶擾動的位置，及對台灣天氣變化影響，會是變數比較大的情形，持續關注。下周一起東半部、北海岸、恆春半島有長浪發生現象。

李孟軒表示，目前比較有系統的是菲律賓上空的低壓，這個低壓未來有發展機會，走向大致上往海南島方向移動，目前來看對台灣沒有直接影響。

另一個是菲律賓東方海面的低壓系統，李孟軒表示，還在整合中，雲系消消長長，還沒有一個主要的中心出現，不過，預估周末有機會發展成熱帶性低氣壓或颱風，未來動向為隨著太平洋高壓逐漸東退、北移，它開始有往西北方向移動的趨勢。預估下周二、周三來到台灣東方海面，不過它目前還沒有成形，不確定性比較大。北上之後距離台灣有多近，以及它的強度，將左右台灣下周的天氣。