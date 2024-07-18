摀住口鼻快閃…市場這攤「味」讓他聞了想吐 網不以為然：人間美味！

有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片並發文表示，他每次去市場，遇到賣杏仁攤，大老遠就聞到味道，一定要摀住口鼻快步前進，他覺得「有夠噁心的，聞到都會想吐」。貼文一出，引眾人附和，但也有網友反駁是「人間美味！」

2024-07-18 11:06