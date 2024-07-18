摀住口鼻快閃…市場這攤「味」讓他聞了想吐 網不以為然：人間美味！
有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片並發文表示，他每次去市場，遇到賣杏仁攤，大老遠就聞到味道，一定要摀住口鼻快步前進，他覺得「有夠噁心的，聞到都會想吐」。貼文一出，引眾人附和，但也有網友反駁是「人間美味！」
這篇貼文迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感「我也是超怕那個味道」、「我必須憋住呼吸走過去」、「這味道很像廁所清潔劑」、「真的爆臭」、「我也不敢吃這個，味道真的超臭的」、「我老婆也超討厭，他說蟑螂吃起來就是這個味道」、「真的，很恐怖的味道」、「杏仁有一種掃廁所的時候用硫酸的味道」、「能更認同了，杏仁味道不舒服+1」。
但也有不少網友不以為然，反駁原PO觀點「我都深呼吸耶，好香」、「杏仁味超香」、「我超愛，杏仁茶讚喔」、「我很愛喝，好香」、「明明就很香很好喝」、「香欸，超愛喝杏仁茶」、「杏仁茶是人間美味，可惜不好買」、「老闆，來一碗杏仁湯加油條」。
還有不少網友表示「我蠻喜歡的，但我老婆不愛」、「跟香菜是一樣的道理」、「跟我遇到榴連一樣」、「杏仁的味道因人而異」、「我也不愛杏仁味，但它很多人愛，不喜歡就不要去」、「真正杏仁根本沒有什麼味道，大部分有濃郁味道，都是有添加香精」。
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