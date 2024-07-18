不舒服！網紅男扮女代言衛生棉被罵爆「痔瘡用嗎」 品牌急撤廣告道歉

女性衛生用品市場廣大，廠商為吸引並留住顧客，無不想方設法行銷自己。近日衛生棉大廠「靠得住」新推出的宣傳片，疑似因找網紅「男扮女裝」宣傳使用體驗而大翻車，令大批女性網友撻伐靠得住不尊重且醜化女性揚言抵制，靠得住緊急下架該廣告並發文致歉「影片呈現方式讓社會大眾感到不適，我們深感歉意」。

近日靠得住與網紅合作以男扮女裝方式推廣新品，打出試用體驗找出最好用衛生棉的宣傳，未料竟引發女性客群的強烈反感。粉專「時尚編輯的真心話」便發文抨擊，認為對生理女性來說月經真實地在生命中造成影響，「初經開始，就要承受經痛、擔心月經外漏、被質疑生理假是耍特權是吃女性紅利等等」，從未有過月經的生理男性不曾被影響，有什麼資格輕易代言，甚至是以戲謔的男扮女裝方式？

她表示，經過此事，她頓時理解為何當年J.K.羅琳會強調「有月經的人才是女人」，因為「不同的生理性別之間之所以無法100%互相感同身受」，也是她看到男扮女裝的衛生棉廣告會感到不適和憤怒的主因，對於以女性用品起家的靠得住竟如此無法同理生理女性，更感到震驚和遺憾。

該片引來不少罵聲，還有人表明抵制，「原來看了有點莫名不自在的不是只有我」、「而且為什麼要找一個不是衛生棉使用族群的人拍攝看似使用體驗的廣告」、「這廣告從頭到尾內容都超爛」、「該換牌子了」、「我這輩子不會再使用靠得住衛生棉，無法理解，糟糕透了」、「我也是長期使用靠得住…幸好沒有一次買很多的習慣，下次不會再買了」、「靠得住變靠不住」、「找男人拍衛生棉廣告，是讓他們用在痔瘡破裂嗎」。

事件炎上後靠得住緊急下架該廣告，並於今（18日）發出道歉聲明，「針對品牌近日的廣告內容，影片呈現方式讓社會大眾感到不適，我們深感歉意。收到各方的反饋與意見，讓我們深自檢討影片的設計思考不夠完善，已立即將影片下架。在此對於觀影過程中造成的負面感受，品牌團隊謹致上最深歉意。我們珍惜每一個讓品牌更好的聲音，謝謝大家對我們的回饋與建議，我們會持續虛心聆聽，並確保日後品牌的溝通能更符合消費者心聲與期待」。