影/銀離子敷料助糖友「不再失足」！健保擴大補助全力防治萬病之源

夏日烈陽午後，「來，左邊做完換右邊......」南港健康服務中心會議室內，三總腎臟科王涵恩醫師正在引導長者做課前熱身操，為稍後糖尿病講座做準備，講座聚焦足部護理、糖尿病併發症與高低血糖照護。

投影螢幕講台前，王涵恩醫師透過手舞足蹈，生動地與高齡長輩介紹糖的故事「在古代，糖是很珍貴的！從遠古時期造物者造人的時候，腎臟過濾出糖分後，腎臟會再抓回99%的糖分。」然而，這一百年來飲食面對迅速西化，「造物者給我們的腎臟，還沒能來得及做更新......」

糖尿病被喻為「萬病之源」，根據健保統計數據，醫療費用前十大疾病，慢性腎臟病一直排第一，去年花費大約587億元，再加上一些併發症花費超過700億元，糖尿病以402億元排名第三。洗腎患者從民國69年的2萬多人，到今日約9萬多人，人數直線上升，與糖尿病罹病率增加有關。被稱為「洗腎王國」的台灣，全台有將近三分之一的人，體內血糖都高於正常值，洗腎患者高達半數，都是因糖尿病引起。糖尿病已名列2023年國人十大死因第五名，一旦發生足部潰瘍合併症，5年內死亡率高達30%，若傷口惡化面臨截肢，5年內預估死亡率飆升至70%。不僅提高醫療成本，也提高社會照護成本與傷害家庭及勞力資源。因此，糖尿病患者傷口照護至關重要。

常見傷口敷料，除了人工皮與泡棉，在糖尿病傷口照護上最常採用銀離子敷料，這是一種滅菌高科技纖維，適合具有感染風險的傷口。先前健保對銀離子敷料的給付，僅限於三度以上褥瘡、二度以上燒傷及大面積皮膚損傷。糖尿病足等慢性傷口則需自費購買，單片要價500至1000元，如需每日換料，單月花費高達15000元以上，對於許多患者而言是沉重負擔。所幸健保署今年5月1日起，將二級以上的糖尿病足傷口正式納入健保給付，預估將有20萬以上的糖尿病足患者受惠。

「未來健保壓力一定會更大。」衛福部政務次長林靜儀表示，健保改革再起各項挑戰來襲。根據健保統計，111年糖尿病與腎臟病，就占健保支出約900億台幣，為健保醫療花費前3名。近期健保改革再啟，健保署陸續擴大對糖尿病相關補助納入，在健保總額制度下，是否會增大健保壓力，影響到其他疾病資源分配？