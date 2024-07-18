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颱風生成機率6成 賈新興估下周這時間外圍環流影響台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
近期依舊是午後雷陣雨的天氣型態。本報資料照片
近期依舊是午後雷陣雨的天氣型態。本報資料照片

下周可能有颱風生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，要開始關注周日至下周一菲律賓東方外海的熱帶系統發展。

近期天氣部分，他說，明天至周六，深夜至隔天早上，台東及恆春半島有零星短暫雨，午後山區有零星短暫雨。周日午後，新竹以南山區有零星短暫陣雨。

賈新興表示，觀察明天至周六，在南海熱帶性低氣壓發展機率。以及周日至下周一，菲律賓東方外海，熱帶性低氣壓發展機率，於下周一至下周二增強為颱風的機率約5至6成，需特別留意其未來發展和路徑趨勢。

下周一是24節氣的大暑。賈新興表示，下周一起偏西南風水氣增多，午後苗栗以南和宜蘭有局部短暫陣雨，下周二清晨，恆春半島及宜花有零星短暫雨，午後台中以南及宜花東有局部短暫陣雨， 北北基桃亦有零星短暫雨。

賈新興表示，下周二晚上至下周三下午有受颱風或熱帶性低氣壓外圍環流影響，西半部及宜蘭有局部短暫陣雨。下周四，嘉義以南有局部陣雨，午後新竹以南山區及宜花山區有零星短暫陣雨。下周五，嘉義以南有局部短暫陣雨，午後彰化以南、竹苗以北及宜花東有局部短暫陣雨，下周六西半部及宜花東有局部陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

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