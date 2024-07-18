關注熱帶擾動發展 天氣風險：是否接近台灣無法下定論

今天整體大氣環境與昨天差異不大，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，持續受太平洋高壓邊緣東南風環境影響，迎風面的台東至恆春半島地區偶爾會有局部短暫陣雨。午後在各地山區、部分平地區域仍要注意會有熱對流雷雨影響，尤其是台北盆地南側、嘉義以南的平地區域降雨機率會稍高一些。

今天氣溫方面，依然普遍高溫，歐宗學表示，還沒下雨時在戶外感受相當炎熱，氣象署對全台大多數地區持續發布高溫燈號，且來到要特別注意的橙色及紅色燈號。

歐宗學表示，除了臨海以及海拔較高的地區以外，都有34-36度高溫出現的機會，大台北地區、內陸近山區域更可達37-38度，配合過量到危險等級的紫外線，造成熱傷害的風險相當高，在戶外活動或工作做好防曬，適時休息、補充水分。

後續到周日期間，歐宗學表示，雖然南方熱帶洋面逐漸有熱帶擾動發展出現的機會，但在台灣這邊還是以太平洋高壓影響為主，環境風向大多仍維持東南風，天氣型態變化不大，普遍還是高溫並有局部午後雷陣雨。

下周是否有颱風發展可能性？歐宗學表示，下周的天氣仍然有相當大的不確定性，要觀察後續在菲律賓附近發展的熱帶擾動動態，現階段的預報有可能經過台灣附近海面北上。

但他說，由於系統仍在初始發展階段，未來可能的生成位置、強度、移動方向及速度等，都還有很大的分歧，觀察後續發展狀況，預報才會逐漸穩定。會有多接近台灣、影響程度如何，還無法下定論。建議民眾持續追蹤最新的天氣預報資訊，事先做好防汛的檢整，依後續預報變化狀況來調整應變作為。