天氣型態轉變中 鄭明典：南方雲系可以上來了

「南方雲系可以上來了！」前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，天氣型態轉變中，但是天氣還是熱。台灣上空高壓仍然很強，低層水氣稍有增多，稍微提升午後對流的機率。

今、明兩天各地高溫炎熱，中央氣象署表示，今天大台北、中南部地區及花東縱谷有局部37度以上高溫發生的機率；各地及馬祖為晴到多雲，東南部地區、恆春半島及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區及各地山區並有局部大雨發生的機率。

氣象署已發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，今天新北市、屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台南市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

氣象署提醒，避免戶外活動，若必要外出時注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。