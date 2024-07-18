「颱風溫床」下周蠢動！氣象署：一旦生颱往往接二連三

下周起將可能有颱風生成？中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，在台灣南方，也就是南海到菲律賓東方海面，是一大片低壓區，可以看到有許多旺盛的對流雲系。但它們的結構還很散亂，需要幾天的時間發展。預計周日起，高壓的勢力逐漸往北移動，這片低壓區的範圍也會漸漸往北來到台灣附近。因此下周看起來，天氣就不像過去這麼單純了，需要多多關注熱帶系統後續的發展和動態。

「低壓區是颱風的溫床」，氣象署表示，裡面常常會有熱帶系統發展，且一旦開始有颱風生成，也常會接二連三地出現新颱風，所以雙颱、3颱同時存在，都是非常正常的現象，不用過度恐慌。

氣象署表示，在颱風或熱帶性低氣壓還沒成型之前，談論它的移動方向和影響時間、程度，都還言之過早，誤差會相當大。無論是哪個國家電腦預測的資料，都會不停變動，「前天看到的颱風預測位置，跟昨天、今天看到的位置常常都會截然不同」。

氣象署說，只要了解下周開始，熱帶系統出現的機率會變得比較高，一些颱風季該做的基礎準備要開始做好，像是疏通溝渠、妥善固定懸吊物品等。待熱帶系統逐漸成形，預測的資料通常也會漸漸收斂趨於一致。一旦有颱風可能影響台灣的消息，氣象署一定會提供最新的資訊。

本周天氣重點，依舊是高溫炎熱，有午後雷陣雨。氣象署表示，目前台灣仍然在高壓勢力的影響下，持續上午爆熱、下雨局部暴雨的天氣；各地高溫普遍33-36度，尤其大台北、中南部近山平原區，依然容易出現局部37度以上高溫。

今天台灣附近天氣持續受太平洋高壓影響，中央氣象署說，各地上午晴朗穩定、高溫炎熱，環境上為東南風，迎風面東南部及恆春半島不定時有短暫陣雨，其他地區為晴到多雲的天氣，高溫普遍為34至36度，大台北、中南部地區及花東縱谷有局部37度以上高溫發生的機率，外出應注意防曬並多補充水分。

降雨方面，午後在西半部地區及各地山區，特別在嘉義以南地區及各地山區有短延時大雨發生的機率，並伴隨雷擊及強陣風，午後外出應留意天氣變化，若前往山區、溪流附近應特別注意自身安全。

明天、周六環境風場偏東南風，迎風面東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，其中在嘉義以南地區及各地山區有短延時大雨發生的機率，可能伴隨雷擊及強陣風，下午外出注意天氣的變化；氣溫上，普遍高溫落在34至36度，在大台北、中南部地區及花東縱谷容易出現37度以上極端高溫。

周日、下周二環境轉偏南風，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中部以北、東北部地區及東部山區有局部短暫雷陣雨；溫度上，因為雲量較多，大範圍的高溫現象會趨緩，不過普遍仍有32到35度的高溫，局部地區還是有機會來到36度以上。

周二、周三低壓帶逐漸靠近台灣，在南部及花東地區不定時局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

7月25日至27日低壓帶影響，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量偏多亦有降雨的機率；各地無雨時，天氣依然相當悶熱。