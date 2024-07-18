盛夏酷熱！今飆38度極端高溫 氣象署發布紅色燈號

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊（紅色），今天新北市、屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台南市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、桃園市、苗栗縣、中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

高溫紅色燈號：新北市、屏東縣。高溫橙色38燈號：台南市。高溫橙色36燈號：台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣。

今天台灣附近天氣持續受太平洋高壓影響，中央氣象署說，各地上午晴朗穩定、高溫炎熱，環境上為東南風，迎風面東南部及恆春半島不定時有短暫陣雨，其他地區為晴到多雲的天氣，高溫普遍為34至36度，大台北、中南部地區及花東縱谷有局部37度以上高溫發生的機率，外出應注意防曬並多補充水分。

降雨方面，午後在西半部地區及各地山區，特別在嘉義以南地區及各地山區有短延時大雨發生的機率，並伴隨雷擊及強陣風，午後外出應留意天氣變化，若前往山區、溪流附近應特別注意自身安全。

時序進入盛夏，白天高溫炎熱，氣象署說，注意防曬並補充水分、避免中暑，山區午後容易發展熱對流，需留意較大雨勢、溪水暴漲，前往河谷活動或遊憩也要注意安全；下周起南海至菲律賓東方海面的大氣環境逐漸有利於熱帶系統發展，然而熱帶擾動的後續發展、動態變動仍大，此為未來觀察的重點之一，留意氣象署最新預報。