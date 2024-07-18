快訊

厭女陷阱：孟若之女控訴後，我們該如何討論家內性侵

「口水手搖飲」店員嗆已道歉 巴毛律師：加盟主可求償、幾百萬跑不掉

鄭文燦子弟兵市議員張肇良涉關說 檢漏夜訊問清晨聲押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盛夏酷熱！今飆38度極端高溫 氣象署發布紅色燈號

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各地天氣高溫炎熱，圖為中正紀念堂三軍儀隊在戶外高溫下執勤操演。本報資料照片
各地天氣高溫炎熱，圖為中正紀念堂三軍儀隊在戶外高溫下執勤操演。本報資料照片

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊（紅色），今天新北市、屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台南市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、桃園市、苗栗縣、中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

高溫紅色燈號：新北市、屏東縣。高溫橙色38燈號：台南市。高溫橙色36燈號：台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣。

今天台灣附近天氣持續受太平洋高壓影響，中央氣象署說，各地上午晴朗穩定、高溫炎熱，環境上為東南風，迎風面東南部及恆春半島不定時有短暫陣雨，其他地區為晴到多雲的天氣，高溫普遍為34至36度，大台北、中南部地區及花東縱谷有局部37度以上高溫發生的機率，外出應注意防曬並多補充水分。

降雨方面，午後在西半部地區及各地山區，特別在嘉義以南地區及各地山區有短延時大雨發生的機率，並伴隨雷擊及強陣風，午後外出應留意天氣變化，若前往山區、溪流附近應特別注意自身安全。

時序進入盛夏，白天高溫炎熱，氣象署說，注意防曬並補充水分、避免中暑，山區午後容易發展熱對流，需留意較大雨勢、溪水暴漲，前往河谷活動或遊憩也要注意安全；下周起南海至菲律賓東方海面的大氣環境逐漸有利於熱帶系統發展，然而熱帶擾動的後續發展、動態變動仍大，此為未來觀察的重點之一，留意氣象署最新預報。

氣象署 高溫

延伸閱讀

高溫繼續熱！2縣市明飆38度高溫 這日變天水氣增

大雷雨轟炸中南部6縣市 影響時間持續1小時

雨炸10縣市發布大雷雨特報 影響時間持續到晚間

對流雲系發展旺盛 桃園以南10縣市大雨特報

相關新聞

台鐵下月推常客回饋 最高8折優惠

台鐵公司昨宣布，八月一日起，推行電子票證常客回饋優惠，依每月累計搭乘次數，最高回饋百分之廿，相當於票價打八折，另也推出卅...

今飆38度高溫 吳德榮：下周輕颱發展機率提高 關注可能靠近台灣

天氣持續晴朗酷熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至下周二台灣都在暖氣團...

帶便當別變成培養細菌！沒避開三項NG行為 小心食物中毒

平時為了節省餐費，或者個人飲食考量，可能會選擇帶便當的方式來解決午餐。不過近來天氣濕熱，帶便當時也需要注意食品安全，避免在用餐時，影響到個人的身體健康。

確保健保點值每點0.95元應加強查核 健保署最新回應了

立法院前天於院會審議「健保法第62條條文修正草案」，以主決議通過衛福部應於明年6月30日達到健保點值每點0.95元，並通...

18歲少年遇車禍重創頭部！送醫緊急開刀 2周後甦醒「個性從衝動變乖巧」

屏東縣恆春鎮6月6日中午12點發生嚴重車禍，汽車乘客18歲陳姓男子頭部受重傷，硬腦膜外出血，昏迷指數5到6分，送往恆春旅...

全聯「1神級早餐」開賣！2入僅需19元銅板價 婆媽眼睛亮了：免再跑好市多

全聯販售生鮮雜貨、生活用品等等各種不同的商品，是不少消費者的好朋友，也有民眾追求方便和CP值，選擇購買全聯的麵包作為早餐。近日一位網友便分享自己在全聯挖到的「戰利品」，這款一袋兩入的麵包，竟然只需19元，見此，她興奮直呼：「不用去好市多買一袋了」。該貼文發布後，網友也紛紛湧入討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。