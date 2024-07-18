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今飆38度高溫 吳德榮：下周輕颱發展機率提高 關注可能靠近台灣
天氣持續晴朗酷熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至下周二台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。今天天氣酷熱，各地區最高氣溫仍在37、38度左右，北部25至38度，中部22至37度，南部24至38度，東部23至37度。
他說，今天水氣增多，恆春半島及台東有局部陣雨；午後對流的範圍擴大、強度增強，應注意局部大雷雨如雷擊、強風、瞬間大雨的威脅，平地應防急雨積水，山區續防坍方、落石、土石流。
明天至周日水氣略減少，近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，並擴展至部分平地。吳德榮表示，下周一、周二水氣再增多，午後對流的範圍擴大、強度增強，應注意局部大雷雨如雷擊、強風、瞬間大雨的威脅。下周三視颱風靠近的程度而定，有不確定性，需再觀察。
下周可能有颱風發展，吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）50次系集模擬機率圖顯示，下周三通過海南島附近的輕颱機率，已從30%降回20%，並續降低；另1輕颱在台灣東南方海面，其存在的機率則已提高至70％。系集路徑模擬圖則顯示，路徑離散程度代表不確定性，威脅大小則視其路徑靠近台灣的程度。由於模擬持續調整，應繼續觀察。
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