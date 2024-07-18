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有行旅／黃刀鎮極光、金秋加拿大 專家帶玩
加拿大黃刀鎮是旅人追極光一生必去之地，有行旅邀請知名旅遊作家兼攝影專家陳海騰領航，帶領旅人一連4晚，前往黃刀鎮追逐極光，並分享洛磯山脈祕境。旅人也將全覽斑芙國家公園的璀璨湖景和夢幻絕美秋色。
楓葉大道是加拿大著名的賞楓路線，全長約800公里，陳海騰將帶領旅人至鮮少人知的慕斯科卡湖區和國王大道等秘景，還將前往世界文化遺產魁北克古城和千島湖遊湖等著名景點。
《加拿大洛磯山秋色黃刀鎮極光愛攝之旅》13天10夜旅程，9月20日至10月2日。請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/67n54v
《七彩楓紅 金秋加拿大》旅程，10月6日至10月18日。請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/67n47l
兩行程皆有一對一說明會，報名請洽：02-8643-3926、8643-3543。
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