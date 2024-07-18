有行旅／黃刀鎮極光、金秋加拿大 專家帶玩

全聯販售生鮮雜貨、生活用品等等各種不同的商品，是不少消費者的好朋友，也有民眾追求方便和CP值，選擇購買全聯的麵包作為早餐。近日一位網友便分享自己在全聯挖到的「戰利品」，這款一袋兩入的麵包，竟然只需19元，見此，她興奮直呼：「不用去好市多買一袋了」。該貼文發布後，網友也紛紛湧入討論。

2024-07-17 22:23