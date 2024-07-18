台鐵推優惠與TPASS性質重複？鐵道學會：要達到加乘 而非搶客

台鐵公司八月起推出電子票證常客回饋、定期票優惠，但和TPASS月票性質重複，恐達不到預想效益，交通學者表示，肯定台鐵將市場區隔分得更細，但後續的滾動檢討、修正很重要；台灣鐵道學會則認為，交通部與台鐵應整合交通資源，達到加乘效果，而非互相「搶客」。

成大交通管理科學系主任鄭永祥表示，過去推行電子票證回饋金優惠，是為了鼓勵民眾多使用電子票券，簡化購票及進入閘門的時間，如今階段性任務達成，台鐵改推回饋金優惠，對此正面看待。

但是鄭永祥也強調，台鐵應對旅客說明清楚各式票種及優惠的區隔，讓民眾了解自己適合哪種方案，現在看起來台鐵就是要把市場區隔得更細，滾動式檢討及修正很重要。

台灣鐵道學會表示，公共運輸優惠是希望鞏固民眾持續使用，各業者有自己的想法很好，但資源分配上應再多加思考，很多人不使用月票，是因為大眾運輸網絡不夠密集方便，因此資源如何有效利用才是交通部應思考的問題。

台灣鐵道學會也說，交通部與台鐵公司應為一體，不應該做沒有效率的花費，不管是台鐵、捷運、公車、客運，所有交通資源都應整合，達到加乘的效果，而非「搶客」的行為。