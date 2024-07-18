台鐵下月推常客回饋 最高8折優惠

台鐵公司昨宣布，八月一日起，推行電子票證常客回饋優惠，依每月累計搭乘次數，最高回饋百分之廿，相當於票價打八折，另也推出卅日及六十日定期票；至於原本的電子票證九折優惠則將於八月十九日取消。不過不少通勤族認為，很多縣市都在推TPASS月票，搭乘範圍涵括台鐵，票價更優惠，台鐵回饋方案沒什麼吸引力。

根據台鐵規畫，回饋金分為三種級距，當月累計搭乘次數十一至廿次，次月回饋百分之十回饋金，相當於九折票價；累計搭乘次數廿一至四十次，回饋百分之十五，相當於八五折票價；搭乘四十一次以上，回饋百分之廿，相當於票價打八折。

回饋金於次月第一次乘車出站刷卡時，自動加值至電子票證錢包內。以台北到桃園為例，單趟車資四十二元，累計乘車廿次，可回饋八十四元。

此外，台鐵還推出卅日、六十日定期票，可於一定天數內無限次數搭乘，以起迄站區間車票價每日二次計價，分別各享約六折及五六折優惠。

不過由於交通部去年七月推行TPASS月票，近期更研擬短期天數方案，台鐵公司如今推回饋優惠及定期票，通勤族反應兩極，有民眾質疑，相較於月票使用範圍涵括微笑單車、公車、捷運，甚至是公路客運，台鐵回饋金的誘因不大；不過也有通勤族認為，平常多半是依靠台鐵通勤，需要精算一下才知道是否划算。

台鐵公司營運處營運科長林秀娟解釋，目前使用電子票券搭乘台鐵每月約四十五萬人次，其中僅三成使用TPASS，剩餘均使用悠遊卡或一卡通，換句話說，很多搭乘台鐵的通勤者不需轉乘其他大眾運輸，每月交通費不會達到或超過一二○○元，因此TPASS不在其選擇之內，為回饋「純台鐵通勤者」，才推出回饋金及定期票方案。

台鐵公司表示，將分別於八月一日及十月一日各推出一款紀念票卡，七月廿九日預售，凡購買電子定期票方案，即贈送一張紀念款式之電子票證，悠遊卡、一卡通或愛金卡，各限量五千張，送完為止。